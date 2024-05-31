駭人…江西13歲女抱走鄰居2歲童17樓扔下 警：疑犯智力障礙

監控拍下少女抱走秦秦進入大樓。（視頻截圖）

江西九江市都昌縣近日發生一宗駭人案件，一名13歲少女抱走鄰居的2歲幼童，然後把她從17樓樓道窗台推下，後者墜樓死亡。對此，九江警方已立刑案。都昌縣公安局30日發布通報，指疑犯譚某某為智力障礙人員，已被控制。

綜合媒體報導，死者為年僅2歲的秦秦，據秦秦母親吳女士透露，26日下午，女兒在外婆陪同下在屋苑內玩耍。下午5時多，因外婆需要回家準備奶粉，便請鄰居臨時照看，就在這個極短的時間裡，一名女孩抱走了女童。外婆急忙尋人，通過詢問得知外孫女被一名女孩抱進一棟樓內後趕緊追趕，還是晚了一分鐘，上去後外孫女已經不見了。

吳女士表示，一開始以為少女只是跟他們開玩笑。但對方滿口胡話誤導家屬，一會說秦秦被放在一樓，一會又說放在了二樓，導致家屬忙活了兩三個小時仍無果。最後，當家屬找到秦秦時已墜亡。家屬隨即報警，成為第一疑犯的少女被警方帶走調查，並承認了是她把秦秦扔下樓。