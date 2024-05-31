江西4男為何開車千里到重慶偷「泥巴」? 原來能賺這麼多

被偷走的淤泥。（取材自上游新聞）

重慶市北碚區公安分局近日破獲一起盜竊案，四名犯罪嫌疑人從江西開車上千公里來到重慶，只為了來挖淤泥賣錢。不僅如此，他們從區內某工廠盜走淤泥210斤，還真賣出了不錯的價格，總計獲利48300元（人民幣，下同）。原來其中一名犯罪嫌疑人「慧眼獨具」，發現被盜工廠廢料中含貴金屬而千里犯案。四人已被刑事拘留，案件並移訴檢察機關。

據上游新聞報導， 今年2月1日，重慶某工廠負責人冉先生到北泉派出所報警，稱其工廠外牆被人挖了一個大洞，廠區污水處理池內的沉澱物被盜走，損失約4萬元。

派出所民警立即前往現場勘察，發現牆角有不少脫落的泥土，且牆外綠化帶被踩出了一條小路。辦案民警敖天林分析，「我們推測嫌疑人是通過挖洞的方式進入廠區，而且應該是團伙作案」。隨後調取廠區內外的監控視頻，果然在1月31日凌晨4時，有四名形跡可疑的男子來回搬運多個口袋進出廠區，隨後駕車離開。

經調查，四名嫌疑人均為江西人，案發第二天就返回了江西。在確認身分後，北泉派出所警力立即前往江西進行抓捕，由於該村地形復雜，且與嫌疑人同名者有數人，經過走訪摸排後，辦案民警終於在今年除夕前日將四名嫌疑人全部抓獲。

廠區監控拍到偷淤泥的犯罪嫌疑人。（取材自上游新聞）

而這幫人盯上了淤泥的原因，經審訊，原來在2023年9月，犯罪嫌疑人王某曾參與過被盜工廠組織的一次處理廢料競標，最後並未中標。王某稱，他在廠區參觀時看到了沉澱池，猜測沉澱池中一定含有貴金屬，於是今年1月中旬與同村另一名王姓男子準備到工廠「淘金」。

考慮到帶著200多斤淤泥不方便乘坐交通工具，兩人便再邀約了同村有車輛的王某和占某，購買撬棍、蛇皮袋、水桶等作案工具後從江西出發來到重慶北碚。1月31日凌晨2時許，四人砸牆進入廠區，盜竊含有貴金屬的沉澱物210斤後，連夜駕車逃回江西老家，後以每斤230元的價格賣到貴金屬廢料回收站，獲利48300元。