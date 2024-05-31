月薪4.5萬招單身女董祕 「須線上解決老闆生理需求」 網炸鍋

一公司招聘董祕啟事。（取材自看看新聞）

中國某職場社交平台近日流傳一則一家公司招聘董事長祕書的信息稱：「需要打開視頻遠程，來解決老闆的生理需求」，條件以年齡20到30歲單身女性優先，月薪可達25000（人民幣，下同）至45000元，戴口罩 也行。信息經網友轉發流傳後，引來輿論譁然，不少人質疑涉黃。媒體調查發現確有其事。律師稱此行為已觸法，網友則呼籲相關部門介入調查。

這則招聘信息在中國網路上引發熱議，「一公司招董祕被曝需解決老闆生理需求」話題衝上微博 熱搜，截至5月31日中午，閱讀量已達1.1億。

據看看新聞報導，5月29日，有網友爆料稱，一家公司在招聘董事長祕書的信息上赫然寫著：「需要打開視頻遠程，來解決 老闆的生理需求」。

據天眼查公開信息顯示，該公司成立於2024年，是一家以從事軟件和信息技術服務業為主的企業，企業註冊資本500萬元，主要人員及股東共2人。據了解，該公司註冊地址實際並沒有企業在運營。

為求證相關信息，媒體記者撥打了涉事公司在愛企查顯示的電話求職，電話打通後對方自稱是公司負責人，要求加微信 詳談，加上微信後，對方發來了一個文檔，表示如果合適可以晚上細聊。

文檔中稱該公司需招募線上女助理，年齡20到30歲的單身女性優先，月薪可達25000至45000，並稱祕書「帶點異性關係」「但只是用於線上」。點開附件「董事長秘書招聘要求」，正是網友截圖爆料內容。

其他招聘條件還包括「完成 老闆日常生活所需」「協作CEO特殊視頻」，還稱線上解決 老闆的生理需求時「可以戴口罩」。

這讓網友們坐不住了，紛紛怒批「這hr怎麽能幹出公開寫在招聘信息裡這種事？基本的法規常識都沒有麽？」也有人認為「還怪誠實的，也不騙你，直接告訴你我們涉黃，你來不來」。部分網友猜測涉事公司涉黃，「是運營黃色網站的吧」，「就是線上要聲音要視頻的」，「可能類似啥傳媒公司，招一些女員工，然後搞聲控刺激視頻，賣給那些金主，好聽偽裝成董祕」。

律師方正宇律師對此表示，這種行為非但涉及虛假招聘，實際上很可能已經觸犯了法律。如果所謂線上滿足需求的對話對象涉及到不特定多人，將涉嫌組織淫穢表演罪或傳播淫穢物品牟利罪等。

據中華網報導，在網友舉報後，這則招聘啟事已被所刊登的平台下架，並對涉事公司採取了相應措施。但網友們認為其性質惡劣，要求相關部門介入調查。