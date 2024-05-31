昆明母子車禍 5歲男童哭喊「先救我媽媽」 網友：心都碎了

男童對消防人員哭喊「「消防員叔叔，先救我媽媽」。（視頻截圖）

雲南省昆明市一處農貿市場內近日發生一起車禍，一對母子騎電動車 時被轉彎的混凝土車捲入車底。5歲男童不顧自己的腿還被壓在車輪下，哭著對消防員喊「先救我媽媽」，讓消防人員及圍觀民眾動容。男童後來因傷勢較重嗜睡，消防人員邊說「小朋友，不要睡，你的媽媽已經救出來了」邊為他加油打氣，最後成功救出母子。

據魯中晨報報導，這件車禍發生在5月25日，昆明市呈貢區鬥南農貿市場內，一對母子騎電動車時，不慎被轉彎的混凝土車捲入車底。消防員據報趕到現場，發現被困母子均有不同程度受傷，情況十分緊急，男童帶著哭腔對消防員說「消防員叔叔，先救我媽媽」。消防員先利用止退器固定住車輪，防止溜車造成二次傷害。

確定救援方案後，一名消防員鑽入車底先將母親救出，由於男童腿部被車輪壓住，救援難度較大，消防員利用消防車做牽引，通過牽引繩慢慢移動攪拌車，並引導當事司機將車輛擋位調整到空擋。

救援過程中，男童出現嗜睡現象，消防員趴在男童身旁，不斷說「別睡啊小朋友別睡」給他加油打氣。（視頻截圖）

「小朋友，不要睡，你的媽媽已經救出來了，不要害怕，我們很快救你出來。」救援過程中，男童出現嗜睡現象，消防員趴在孩子身旁，不斷給他加油打氣。

「一、二、三」，在牽引繩索的拉動下，混凝土攪拌車開始緩緩移動，在大家共同努力下，車輪慢慢地離開了男童被壓的腿部，隊員們立即鑽進車底，輔助現場醫護人員，小心翼翼地將男童從車底抬出，並用擔架抬至救護車上。

男童一句「消防員叔叔，先救我媽媽」不僅讓現場消人員及圍觀群眾動容，也讓網友們心疼，直呼「心都碎了」「看哭了」「好孩子」「孩子遠比你想像的愛你」，並送上祝福「好乖的小天使，一定要母子平安啊」。

目前，母子倆均在醫院接受治療。