派直升機送烤全羊? 中國紅十字會再翻車 網嗆：信用破產

一輛貼著紅十字標誌的直升機為網紅運送烤全羊。（視頻截圖）

曾因「郭美美」事件形象一落千丈的中國紅十字會又翻車。網路瘋傳一架有紅會標誌的直升機「外送烤全羊」給野餐客的視頻，引發輿論譁然，質疑紅會救難直升機成了私人飛機。紅會回應稱，直升機是某博主私有，當天因參加應急演練後忘了撕下紅會標誌貼紙。不過這個回應被網民酸爆，嗆紅會已信用破產 ，絕不再捐款。

來源：YouTube

綜合香港01、紅星新聞報導，這段「紅十字會直升機外送烤全羊」視頻近日在網路熱傳，視頻中，幾名男子在戶外吃飯，突然飛來一輛印有紅會標誌的直升飛機，一名男子跑過去從飛機上拿下一盤「烤全羊」後，直升機便駛離。據了解，直升機屬於浙江省台州市仙居縣一家戶外運動基地。

視頻在網路引起軒然大波，網民質疑救援用直升機竟被當成私人飛機用於私人聚會玩樂，認為標榜慈善卻有不少黑歷史的中國紅會再次「翻車」。

一架貼有紅十字會標誌的直升機外送烤全羊引來質疑。(視頻截圖)

對此，中國紅會抖音官方帳號昨回應稱，該直升機是一名博主「牙哥戶外-牙哥」自己購買的私人飛機，送烤全羊用的是自己購買的油。這名牙哥曾駕駛自己的直升機參與紅會救援演練，所以機身上張貼了紅十字標誌。「但是執行非紅十字任務時，不應該繼續張貼紅十字標誌。我們已向他普及了有關知識」。

中國紅會總會稍後回應稱，他們已經注意到相關視頻，目前正在介入調查。

這名博主「牙哥戶外-牙哥」表示，他們是做戶外運動基地的，裡面有帳篷營地，有烤全羊業務，「任何人在營地露營、吃烤全羊，都可能會開直升機給他送。」直升機有紅十字標誌是因為事發當日有紅十字會應急演練，結束發動機沒熄火，就直接去送烤全羊了。理論上只有出任務的時候才能貼標，任務結束會去掉，但那天很忙沒有去掉。

「牙哥戶外-牙哥」並強調，這個演練他之前參加了好多年，飛機是他私人的，費用都由自己支付。五河縣牙哥戶外運動策畫有限公司負責人張先生說，得知視頻引發誤解，已經刪除了視頻。

天眼查顯示，五河縣牙哥戶外運動策畫有限公司成立於2016年，是一家以從事體育為主的企業，經營範圍包括體育賽事組織策畫、民用飛機零售等。

由於紅十字會曾因網紅「郭美美」事件，以及疫情 期間擅用口罩 等傳聞，引發巨大輿論爭議。此次再爆傳聞，雖回應是演練臨時工的私人飛機，仍遭網民嗆「信用破產」。