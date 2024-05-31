體壇反腐首位正部級 前體育總局長苟仲文落馬　

涉嫌嚴重違紀違法 ，中國前國家體育總局局長苟仲文落馬。（取材自人民網）

中國打貪出重手，體育反腐以來首位正部級「老虎」被逮。中紀委網站昨通報，國家體育總局原局長苟仲文涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。苟仲文八天前，還在參加調研和座談會。苟仲文2016年起執掌體育總局，中國隊在其任內曾於東京奧運 會和北京冬奧 會獲佳績，不過近一年多來，苟仲文的愛將胡光宇、劉愛傑等相繼落馬，如今這把火也往上燒到了苟仲文。

據新華社報導，苟仲文，1957年6月出生，現年67歲，甘肅人，電子工程師出身，曾任電子信息產業發展研究院院長、信息產業部副部長，2008年擔任北京市副市長、北京市委常委、市委副書記等職。目前擔任十四屆全國政協常委、民族和宗教委員會副主任（部長級）。

苟仲文一直是傳媒焦點。2016年10月，他調任中國國家體育總局局長，同時擔任中國奧委會主席、中華全國體育總會主席、北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會執行主席。2022年7月29日消息，苟仲文因年齡原因，不再擔任國家體育總局局長、黨組書記職務，後任全國政協民族和宗教委員會副主任。

據潮新聞報導，從毫無體育背景的西北電訊工程學院電子工程系的工程師，空降體育總局，推動體育改革，苟仲文一上任就引起各方關注。

2020年2月，他任內施行「體育總局辦公廳關於進一步強化基礎體能訓練惡補體能短板的通知」，游泳隊網紅運動員傅園慧隨即在2020年全國游泳冠軍賽女子100米仰泳預賽中排名第一，卻因體能測試成績未進入前八而無緣決賽，許多人紛紛指責苟仲文局長「外行」。

然而，到了第二年東京奧運會的舉行，「苟局」的風評來了個180°大轉彎，被網友親切稱呼為「仲文同志 」、「仲文局長」。這屆奧運會上，中國代表團總計88枚獎牌圓滿收官，在參賽史上並列第二。很快又迎來了2022年北京冬奧會，將「仲文同志」的聲譽推向更高。中國體育代表團金牌數和獎牌數均創歷史最好成績。

隨著體育領域反腐行動持續推進，近兩年來，相關領域已有至少13名重要人物被查。落馬者包括國家體育總局副局長、中國足協黨委書記杜兆才，男足國家隊原主教練李鐵、中國足協原秘書長劉奕、中國足協常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮、中國足協主席陳戌源、中國足協紀律委員會主任王小平、中國足協競賽部部長黃松、中國足協原副主席于洪臣、中超公司原總經理董錚等。