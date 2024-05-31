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中國法院宣判：「蘋果稅」壟斷案 不成立

記者黃雅慧／綜合報導
中國反壟斷第一案、消費者指控「蘋果稅」壟斷案一審29日宣判，法院駁回原告訴求。(記者林宸誼／攝影)
中國反壟斷第一案、消費者指控「蘋果稅」壟斷案一審29日宣判，法院駁回原告訴求。(記者林宸誼／攝影)

被視為中國反壟斷第一案、首例消費者指控「蘋果稅」壟斷案一審在29日宣判，狀告蘋果的中國消費者金某敗訴，法院駁回原告關於停止收取30%「蘋果稅」的不公平高價行為，以及停止「應用內購買」強制使用Apple Pay搭售行為的訴求。但上海智慧財產權法院判決顯示，認定蘋果在中國區軟體市場有支配地位。

金某於2021年1月因不滿在蘋果上購買會員比安卓應用商店貴，將蘋果公司、蘋果上海公司告上法庭，請求判令前述兩被告立即停止濫用市場支配地位行為，其次賠償原告經濟損失及合理支出人民幣10萬元(約1.3萬美元)，包括原告在蘋果應用商店與安卓應用商店購買四個App會員的差價共計219元。

法院認為，難以查清蘋果營運平台支出的具體成本，故無法評估蘋果營運成本與收取佣金的差異；同時也沒有證據顯示蘋果佣金明顯高於同類經營者；針對「應用內購買」強制使用蘋果支付系統，法院認為，蘋果使用IAP模塊（指iOS內購模塊）所涉及的對象為開發者，不會對消費者利益有所影響。

該案原告代理律師王瓊飛表示，將針對本案上訴至最高人民法院。他認為，上訴有機會贏，但未來中國國內要降低「蘋果稅」可能還需要反壟斷執法機關主動進行反壟斷調查和執法。

「蘋果稅」指的是蘋果對App Store上所有應用的數位內容消費抽取15%至30%的佣金。蘋果稱，如不接受上述提成安排，或者應用程序內置有隱藏其他支付方式，將徑直下架該款應用程序。

該規定引起全球大量應用開發與用戶不滿。第三方數據統計機構Sensor Tower統計，「蘋果稅」在2013年全球大約收入223.4億美元，而在中國更是超過了人民幣400億元。此前，蘋果已遭應用開發商抗議，與面對美國、歐盟與日韓等地政府起訴或調查。比如Spotify在2019年針對蘋果稅提出投訴，並於2023年停止支援蘋果內購。

受到多地抗議後，蘋果調整政策，3月於歐盟地區實行全新的「蘋果稅」政策，抽佣從30%~15%下調至17%~10%；美國、南韓地區也下調佣金率。

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