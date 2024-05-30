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浙男0.3元學炒股 5天被騙510萬元…無法提現才知上當

中國新聞組／綜合報導
翁先生和「炒股教程」賣家的聊天記錄。（取材自澎湃新聞）
翁先生和「炒股教程」賣家的聊天記錄。（取材自澎湃新聞）

近日，中國浙江衢州市一起虛假投資理財詐騙案件引發關注。市民翁先生先是購買了「炒股教學」，後被介紹至投資群組，先後連續轉帳24筆金額做投資，當翁先生想要提現，發現平台提現不了，才意識到自己被騙。翁先生短短五天共計被騙510萬元（人民幣，下同，約70.3萬美元），公安機關已成立專案組調查。

澎湃新聞報導，翁先生日前在一家電商平台花了0.31元購買了一份「炒股教學」。翁先生覺得教學內容專業，於是又在另一家店鋪花了0.48元買了第二個教學。買第2個教程時，翁先生用自己的微信添加了對方，對方發了消息給翁先生，想讓他在應用商店下載「workpro」聊天軟件，並稱有「大師」在群裡交流學習，翁先生沒理會。

兩周後，第一個店鋪的商家添加了翁先生微信，詢問在他店裡購買的「炒股課程」講座效果怎麼樣。翁先生直言「還不錯」，對方就推薦在應用商店下載「workpro」軟件。因兩個商家都推薦了此軟件，翁先生便試著下載了。隨後店主要來了翁先生的姓名和手機號碼，幫翁先生註冊好帳號。

據報導，登錄後，翁先生發現自己在「首席內部經濟3論壇—大師」群內，該群設置為全員禁言，群裡的「大師」正在分析股票和薦股。翁先生覺得分析得準確，也覺得「大師」很靠譜。

「大師」在群裡稱最近股市不是很穩定，推薦有個好的賺錢機會，可以指導大家在「ESG綠色環保生活市場」項目進行投資。接著翁先生收到「大師」的消息，兩人加了QQ進行視頻通話。翁先生說，炒股人都熟知「大師」的名號，早前他也在網上看過大師的照片，當視頻裡出現該「大師」的畫面後便對其所言深信不疑。視頻結束後，對方還發送來保密文件，叫翁先生簽字，稱這個項目不能對外宣傳。

隨後，「大師」將投資平台的鏈接私發給翁先生，引導翁先生到陌生投資平台進行投資操作，並稱平台贈送了一筆10000元的試操作費用。翁先生按照「大師」的指導進行操作後，余額瞬間變成16000元。5月19日，翁先生成功提現100元，於是翁先生便更加相信這個平台。

5月20日至24日，翁先生在「大師」的指導下，每次操作都在賺錢，「錢包餘額」也一直在增加。嘗到甜頭的翁先生決定加大投資額度，先後向對方連續轉帳24筆共計510萬元。但最後翁先生想要提現，發現平台怎麼也提現不了，這才意識到自己被騙。隨後到公安機關報案。

目前，公安機關已成立專案組，案件偵辦和追贓挽損工作同步開展。

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