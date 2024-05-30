投資13億卻成「殭屍園區」 天津一工業園區100多棟爛尾樓

圖為俯拍的夏翔化工管材物流中心（濱港建材城）。（取材自央視）

中國房市多年來出現不少爛尾樓 ，近年頻頻招商的各種各種工業園開發計畫也出現「僵屍園區」。據央視披露，位於天津市濱海新區的夏翔化工管材物流中心（濱港建材城），號稱投資 13億元（人民幣，下同）、建成後銷售額達200億，但自2011年8月開始建設至今仍未竣工。其中原因除企業本身經營不善，政府扶持政策不能有效落實也是主要原因之一。

據央視「焦點訪談」報導，近些年，各地建了不少「工業園」「產業園」「開發區」，有些園區的土地常年「沉睡」，圈占不用，效能極低，甚至成為「僵屍園區」「空心園區」。

位於天津市濱海新區輕一街以南紡五路以東的夏翔化工管材物流中心就是其一。這裡又叫濱港建材城，十年前，該項目曾以「濱海廈翔國際物流中心」名義對外宣傳，「計畫總投資13億元，建成集採購、倉儲、交易結算為一體的現代物流集散基地。」「中心最終將吸引各類商戶近1000家，年銷售額有望達到200億元」。

可是，現如今整整十年過去了，園區既無商戶入駐，更未建設完工。而離譜的是，在規畫和自然資源部門的系統中，該項目仍然呈竣工逾期狀態。可在項目現場，根本無人施工，早已人去樓空，爛尾多年。

天津市規畫和自然資源局濱海新區分局總工程師李勇表示，此項目從2016年7月28日到現在都沒有監管，「我認為就是沒有嚴格履職，忽略這事了」。

高達37萬平方米的土地供應，長達13年的建設周期，項目實際卻處於失管的狀態？據一份天津市濱海新區信訪辦的工作材料稱：該項目於2011年8月開工建設，後由於無銷售許可、不當宣傳、擅自更改規畫施工等問題致項目停擺，後雖多次進行建設整改，但仍無法規畫驗收。該份材料的落款日期為2020年9月25日。

濱港建材城內爛尾的樓房。（取材自央視）

李勇表示，2013年根據建設實際情況，該局先提出了修建性詳細規畫調整，調整目的是要變更建設工程規畫許可。但只申報了修規，建設工程規畫許可沒再進行申報。驗收相應也辦不了。

項目開發方廈翔公司則稱，政府扶持政策不能有效落實，金融機構及合作單位持觀望態度，導致企業資金鏈斷裂，且發生金融訴訟。後續施工單位停工，註冊商戶紛紛註銷，一系列原因導致項目停滯至今。

目前，該項目投資建設方——天津夏翔投資發展有限公司瀕臨破產 ，土地已被查封。公司進入破產清算程序以後，那些曾經購買所謂「商鋪」的人被列為債權人，部分購買者獲悉後，不同意按債權人處理，多次要求政府對其購買的房屋進行確權。

中國宏觀經濟研究院國土開發與地區經濟研究所國土開發室主任黃征學認為，一個是政府的原因，一個也有企業方面的原因。政府的原因主要是兩方面，第一個可能是規畫調整；第二個是政府承諾的有些配套條件沒有實現。企業也有幾方面的原因，第一個是企業自己經營不善；第二個是市場環境發生了一些改變。

當年炙手可熱的國有建設用地成了「燙手山芋」。項目停滯後，開發方在推進相關手續的申報過程中，又出現了新的問題。天津市規自局濱海新區分局和天津經濟技術開發區規自局就規畫驗收工作存在爭議，均不受理相關手續申報，導致後續工作無法開展。濱港建材城已成「僵屍園區」。

報導指出，土地用而未盡，常年沉睡，企業進來容易出去難。同時也造成巨大浪費。破解這些頑屙痼疾，喚醒「沉睡」的土地，需要依法依規，更需要機制創新，才能真正推動低效土地資源「用起來」「活起來」。