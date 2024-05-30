中國菸草局前副局長何澤華 貪9.43億判死緩

中國國家菸草專賣局前副局長何澤華被判死緩。(取材自央視新聞)

中國持續打擊貪腐行動，央視報導，遼寧省大連市中級人民法院一審29日公開宣判中國國家菸草專賣局前黨組成員、副局長何澤華受賄、利用影響力受賄一案，對被告何澤華以受賄罪判處死刑，緩期二年執行（即死緩），剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。經審理查明，1998年至2023年，何澤華非法收受他人給予的財物共折合人民幣9.43億餘元(約1.3億美元)。

據報導，經審理查明，1998年至2023年，何澤華先後利用擔任江蘇省菸草專賣局（公司）黨組成員、副局長（副經理），安徽省菸草專賣局（公司）黨組書記、局長、經理，安徽中煙工業公司總經理，國家菸草專賣局黨組成員、副局長等職務上的便利，為相關單位和個人在企業經營、業務承攬、職級晉升、職工錄用等方面提供幫助，非法收受他人給予的財物共折合9.43億餘元。

法院指出，鑑於何澤華部分受賄是未遂；到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄及利用影響力受賄事實；認罪悔罪，積極退贓物，贓物款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法對何澤華受賄罪判處死刑，可不立即執行，根據其犯罪的事實和情節，決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對其利用影響力收賄罪，依法從輕處罰。法庭遂作出上述判決。