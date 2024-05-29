河南2男疑性侵14歲女 警認定「聚眾淫亂」引熱議

未成年女孩遇性侵害案件，被定性為「聚眾淫亂」。(取材自紅星新聞)

河南 省駐馬店市日前發生一起14歲女孩的「聚眾淫亂」案，迅速引起熱議。

紅星新聞報導，河南省駐馬店市新蔡縣一所鄉鎮初中宿樓，14歲的可心和同班13歲的小麗3月12日凌晨，從二樓用繩子降到一樓，隨後翻牆和前來接應的三名成年男性一起開車去了縣城。

在縣城一家簡陋的賓館，兩名20多歲的史某和張某先後和可心發生了關係。可心稱自己「不是自願」，「用腳踹過」，但「沒有呼救」、「我能喊誰，喊有用嗎？」。

為何會跟年齡相差這麼多的成年男性深夜外出？可心表示，自己在學校經常被欺負，「他們說可以幫我擺平」、「跟他們聊得來，可以聊一些網上很潮的東西」。

據報導，事發當天，新蔡縣西城派出所接警後，到賓館帶走兩名男子連夜展開調查，可心的姑媽張女士也帶可心去錄口供。張女士回憶，一名楊姓警官問得很細。他問可心是否是自願與兩男子發生關係，可心否認。警官問：為什麽之前跟鎮上派出所說是自願。可心回答：「自己當時很害怕，只能這樣說」。

另外，警方稱從現場的提取物中，發現了戴眼鏡男司機的分泌物，且對方承認也與可心發生了關係。但面對警方盤問，可心均予以否認，「沒有就是沒有」。僅承認與史某和張某兩人發生關係。

當地警方最初認定案件性質為「聚眾淫亂」，後又更改為「引誘未成年人聚眾淫亂」。兩名涉案男子在羈押期滿後獲釋，檢方未予批捕，理由是「事實不清，證據不足」。

當案件被定性為「聚眾淫亂」，張女士並不認可，自己的侄女是未成年人，怎麼能是聚眾淫亂？

可心則表示，發生關係後，她最擔心的是自己會懷孕，因為對方沒有戴避孕套。她到網上查過這方面的知識。縣城賓館的事情發生後，她說：「我感覺過去就過去了，只要不想起來就行了。」