「茅台也能喝死人」安徽官拒查水污染 還稱：快退休不該多問

全椒縣生態環境分局局長竇平言論引發批評。(取材自央視)

安徽滁州傳出河水汙染，出現惡臭、大量死魚死蝦。央視記者追蹤發現汙染源來自上游化學廠，全椒縣因盲目決策開閘放水，導致水體進入滁河。訪談基層官員時更出現「快退休 不該多問」、「茅台喝死人難道要做毒性分析嗎」的炸裂回覆。令網民痛批懶政。當局成立調查組進駐後，全椒縣委主要負責同志已被免職。

央視報導，滁河南京浦口段日前出現大量死魚死蝦。直至25日打撈死魚的工作仍在繼續，負責打撈的村民稱，這兩天不斷有死魚翻上水面，河道滿是黑色，「黑還發渾，洗手都不敢」。

據報導，日前全椒縣富信石油 助劑有限公司原料倉庫發生火災，造成甘油、糖蜜和危化品粗甲醇等混合物經地表徑流進入附近的溝渠和管網。全椒縣通過築壩截污抽排等措施，將部分外洩汙染物集中收集存放處理。

全椒縣5月22日未經科學論證，盲目決策，以保障城鎮居民生產生活用水和沿滁河地區農業用水為由，安排駟馬山管理處從長江提水，並將襄河口閘開閘放水，致使滁河部分河段水體渾濁、黑臭、溶解氧下降、魚蝦大量死亡。

追蹤過程中，甚至得到全椒縣水利局黨組成員楊俊回覆稱：「我說真話，我還兩個月就退休。我也不該過多地問這些事情」。

由於百姓們非常擔心對流入滁河的汙水是否具有毒性，期待生態環境部門能做水質檢測 。滁州市全椒縣生態環境分局局長竇平回覆：「我沒看到哪個法律法規要求必須做毒性分析」、「喝茅台也能喝死人。喝死人以後，需要對茅台做毒性分析嗎？我認為沒有必要」。

竇某的言論引發網友熱議，「一個局長說出這樣的話，真是很炸裂」；「局長茅台喝到頭了」。

報導指出，安徽省委已召開專題會議，部署安排汙染治理和追責問責工作。會議指出，這起滁河水質汙染事件，是一起重大的生態環境損害事件。此次汙染事件的原因並不複雜，但處置過程拖延拖沓，造成嚴重後果。個別幹部面對媒體採訪時信口開河，造成不良影響。要深刻汲取這次汙染事件的教訓，把水體汙染治理工作落細落實落到位，確保水質穩定達標。 大量死鱼翻上水面。(取材自央視) 長江下游左岸一級支流滁河南京浦口段23日出現大量死魚死蝦。(取材自央視) 大量死鱼翻上水面。(取材自央視) 駟馬山管理處將襄河口閘開閘放水，造成汙水流入下游河川。(取材自央視)

來源：China news