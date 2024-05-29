我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

「茅台也能喝死人」安徽官拒查水污染 還稱：快退休不該多問

中國新聞組／綜合報導
全椒縣生態環境分局局長竇平言論引發批評。(取材自央視)
全椒縣生態環境分局局長竇平言論引發批評。(取材自央視)

安徽滁州傳出河水汙染，出現惡臭、大量死魚死蝦。央視記者追蹤發現汙染源來自上游化學廠，全椒縣因盲目決策開閘放水，導致水體進入滁河。訪談基層官員時更出現「快退休不該多問」、「茅台喝死人難道要做毒性分析嗎」的炸裂回覆。令網民痛批懶政。當局成立調查組進駐後，全椒縣委主要負責同志已被免職。

央視報導，滁河南京浦口段日前出現大量死魚死蝦。直至25日打撈死魚的工作仍在繼續，負責打撈的村民稱，這兩天不斷有死魚翻上水面，河道滿是黑色，「黑還發渾，洗手都不敢」。

據報導，日前全椒縣富信石油助劑有限公司原料倉庫發生火災，造成甘油、糖蜜和危化品粗甲醇等混合物經地表徑流進入附近的溝渠和管網。全椒縣通過築壩截污抽排等措施，將部分外洩汙染物集中收集存放處理。

全椒縣5月22日未經科學論證，盲目決策，以保障城鎮居民生產生活用水和沿滁河地區農業用水為由，安排駟馬山管理處從長江提水，並將襄河口閘開閘放水，致使滁河部分河段水體渾濁、黑臭、溶解氧下降、魚蝦大量死亡。

追蹤過程中，甚至得到全椒縣水利局黨組成員楊俊回覆稱：「我說真話，我還兩個月就退休。我也不該過多地問這些事情」。

由於百姓們非常擔心對流入滁河的汙水是否具有毒性，期待生態環境部門能做水質檢測。滁州市全椒縣生態環境分局局長竇平回覆：「我沒看到哪個法律法規要求必須做毒性分析」、「喝茅台也能喝死人。喝死人以後，需要對茅台做毒性分析嗎？我認為沒有必要」。

竇某的言論引發網友熱議，「一個局長說出這樣的話，真是很炸裂」；「局長茅台喝到頭了」。

報導指出，安徽省委已召開專題會議，部署安排汙染治理和追責問責工作。會議指出，這起滁河水質汙染事件，是一起重大的生態環境損害事件。此次汙染事件的原因並不複雜，但處置過程拖延拖沓，造成嚴重後果。個別幹部面對媒體採訪時信口開河，造成不良影響。要深刻汲取這次汙染事件的教訓，把水體汙染治理工作落細落實落到位，確保水質穩定達標。

大量死鱼翻上水面。(取材自央視)
大量死鱼翻上水面。(取材自央視)
長江下游左岸一級支流滁河南京浦口段23日出現大量死魚死蝦。(取材自央視)
長江下游左岸一級支流滁河南京浦口段23日出現大量死魚死蝦。(取材自央視)
大量死鱼翻上水面。(取材自央視)
大量死鱼翻上水面。(取材自央視)
駟馬山管理處將襄河口閘開閘放水，造成汙水流入下游河川。(取材自央視)
駟馬山管理處將襄河口閘開閘放水，造成汙水流入下游河川。(取材自央視)

來源：China news

退休 石油 檢測

上一則

竊密跳槽華為? 南韓SK海力士中籍員工離職前印3000張資料 被捕

下一則

抗美制裁 華為新桌機完全國產化 核心軟硬體實現替代

延伸閱讀

國土法要農民的命？ 盧秀燕籲傾聽民意

國土法要農民的命？ 盧秀燕籲傾聽民意
非法近親繁殖、管理不善 安徽阜陽動物園20東北虎亡

非法近親繁殖、管理不善 安徽阜陽動物園20東北虎亡
安徽一動物園20隻東北虎死亡 官方稱全面調查

安徽一動物園20隻東北虎死亡 官方稱全面調查
因生意殺友 安徽驚爆水泥封屍棄河

因生意殺友 安徽驚爆水泥封屍棄河

熱門新聞

有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
北韓年輕女子脫北後，恐在中國成為人口販賣的犧牲品；示意圖。(美聯社）

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

2024-05-22 07:30
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。(取材自快科技)

京東認鬆散 午休2小時、代打卡、4點下班「比國企還國企」

2024-05-24 20:55

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費