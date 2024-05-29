無償獻血幌子？北京病患掏2千元人民幣買血 網嘆：花錢還違法

北京、天津多家醫院，存在互助獻血現象，專家認為「血荒」是問題徵結。示意圖，圖為民眾在採血車裡無償獻血。(新華社)

北京醫院傳出病患做手術時若需要輸血，如果家屬無法獻血，就得自掏2000元人民幣(276美元)買血的消息。由於法律規定獻血必須無償，有記者臥底獻血群發現，醫療用血供需矛盾造成「有償獻血」需求。網民無奈說「找不到免費的、花錢還違法」、「若家屬不獻血，醫院就不做手術」。

法治日報報導，北京市民李昭（化名）的親戚從外地趕到北京一家三甲醫院做手術，手術需要用血，醫生讓家屬在採血點獻血400毫升。如果親屬無法獻血，也可以「想辦法」——花2000元(人民幣，下同)找人代為獻血400毫升。

所謂代為獻血，即有人在這家三甲醫院裡發小卡片稱可以「互助獻血」：如果有患者需要用血，但家屬又不能獻血時，發卡人可以找人代為獻血，但要收取一定的費用。

北京、天津多家醫院，存在互助獻血現象，專家認為「血荒」是問題徵結。示意圖，圖為西藏某部隊官兵在流動採血車裡無償獻血。(新華社)

後來，對方給李昭送來一份獻血證，上面顯示獻血人姓名、獻血量為「400CC」、獻血證編號等信息。李昭將獻血證交給醫院護士站，待主治醫生的助手確認後，她向該女子支付了2000元。

對於此次就醫經歷，李昭心情複雜，一方面，「互助獻血」者幫她們解決獻血難題；另一方面，她不理解，老人住院擇期接受手術，為啥自己還要花2000元找人代為獻血？

法治日報記者臥底調查，在北京、天津的多家醫院，都存在上述現象。許多醫院門口或衛生間都貼有「互助獻血」等小廣告，「互助獻血」、「愛心補助」等社交群長期大量存在。

一個位於天津的「愛心補助群」中，每天都會發送「有償獻血」信息。記者和群主聯繫上後，表示自己是「O型血，隨時可以獻」。群主說，直接去指定獻血站獻血，獻完血聯繫他就行。位於天津塘沽的一家採血車獻血點附近，群主稱只要將獻血卡給他，就可以獲得400元現金。

根據法律規定，中國實行無償獻血制度。這種以「互助獻血」名義進行的交易行為是非法的。北京中醫藥大學衛生健康法學教授鄧勇指出，這實際上反映出醫療用血領域存在的供需矛盾。