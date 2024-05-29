瀋陽官員駕無牌車逆行撞死人 照常上班惹家屬不滿

指揮車肇事後逆行停靠在路邊，且未懸掛車牌。（取材自新黃河／受訪者供圖）

瀋陽市應急管理局一公務指揮車逆行，2日與一電動三輪車發生碰撞，導致三輪車駕駛員不幸遇難。事發過了20多天，遇難者家屬仍未收到交通事故責任認定書，也不清楚肇事司機的身分。據悉，肇事官員仍正常上班，引發家屬的不滿。

新黃河客戶端報導，58歲的瀋陽蘇家屯區白清姚千街道尹家溝村村民郭濤（化名），2日傍晚倒在血泊中，電動三輪車側翻在路邊。 與他相隔幾米遠的對向車道上，就是貼有「瀋陽應急」標識，卻沒有懸掛號牌的肇事車輛。在肇事地點上方，還懸掛有限速20公里的標誌牌。

附近村民表示，事故發生前，當地曾突發山火 ，公務指揮車疑在處置火情時逆行，與郭濤駕駛的電動三輪車發生碰撞，導致慘劇發生。

「大概是下午5點多鐘，我們聽說出事了，我們到現場後父親就不行了。」郭濤的女兒回憶道，事發當天正值五一假期，午飯過後，父親郭濤像往常一樣，駕駛電動三輪車到農地勞作，卻再也沒能回來。

報導指出，家屬們聞訊陸續趕到現場，此時警方已在現場，家屬們看到肇事公務車上的人員已被清空，該車內有行車記錄儀，卻未見儲存卡；家屬們還發現，肇事公務車前後均未懸掛車牌，且沒有拆卸痕跡。

報導稱，有知情人士透露，這起事故中，肇事司機是瀋陽市應急管理局某處級幹部王某某，且車輛在事發時未懸掛車牌。

從案發地警方處獲悉，目前確認肇事司機為王某某，肇事時確實未懸掛車牌，因該案涉及檢測 鑒定，暫時無法出具交通事故責任認定書，目前該案在調查中。

此外，瀋陽市應急管理局也證實，王某某確實駕車肇事，但王某某現在仍在工作，同事說：「該調查調查，正在弄呢，不工作咋整。」

郭濤女兒表示，經過屍檢，已經排除父親酒駕、毒駕。而目前距離事故發生已20多天，家屬們仍未收到交通事故責任認定書。至於事發時究竟發生了什麽？連同肇事司機的身分，至今仍是個謎。