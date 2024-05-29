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籌錢還債 萬科總部土地打7折 22.35億元售出

記者陳湘瑾／綜合報導
中國房地產開發商萬科以22.35億元人民幣出讓位於深圳總部基地T208-0053宗地使用權。（路透）
中國房地產開發商萬科以22.35億元人民幣出讓位於深圳總部基地T208-0053宗地使用權。（路透）

中國房地產開發商萬科27日宣布以22.35億元人民幣（約3億美元）的底價出讓位於深圳總部基地T208-0053宗地使用權，由深圳地鐵集團和深圳百碩迎海公司以掛牌價22.35億元聯合競得，比萬科6年半前買入價還低27%。

據中國房地產報報導，這塊土地是萬科於2017年12月以底價31.37億元購得，土地面積1萬9227.53平方米，約有三個足球場大。

萬科稱，這塊土地是在產業快速發展階段購入，原計畫是用於員工辦公使用，鑒於當前行業形勢已發生重大變化，公司計畫不再建設該項目，因此擬進行整體轉讓，減少非主業資產對資金的占用，也是公司近期實施的「瘦身健體」舉措之一。

萬科在4月底召開股東大會，公告「瘦身健體」方案，其中包括降負債、完成融資模式轉型及聚焦主業。據新加坡聯合早報引述專家分析，如果萬科繼續施工興建，預計還需投入大量資金，建成後另須長期經營才能見到成效。能夠完成轉讓、及時變現，是當下更合理的選擇。

中國房地產報報導指出，深圳地鐵集團是深圳市國資委直管的國有獨資大型企業，更是萬科第一大股東；深圳百碩迎海公司為今年5月17日成立的全新主體，由深圳市大沙河建設投資有限公司全資所有，主要營業項目為產業園區和人才安居用房的建設經營。深圳市大沙河建設投資有限公司由深圳市南山區國有資產監督管理局全資控股。

由這兩家公司聯合競得這塊土地，代表最終還是由深圳國資體系買下這塊土地。此前，深圳國資委明確表態，萬科是深圳國資體系重要成員，必要時通過一切可能手段支持萬科積極應對。

房地產 地鐵 投資

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