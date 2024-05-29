華融前老董賴小民舊將 白天輝貪11億判死刑

中國華融國際控股有限公司前總經理白天輝(中)一審被判死刑。圖為他受審畫面。(取材自每日經濟新聞)

據天津市第二中級人民法院通報，天津二中院一審28日公開宣判中國華融國際控股有限公司前總經理白天輝受賄超過11.08億元人民幣(約1.52億美元)一案，對被告人白天輝以受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對白天輝受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫，不足部分，繼續追繳。

魯中晨報報導，經審理查明，2014年至2018年，被告人白天輝利用擔任華融（香港 ）國際控股有限公司業務拓展三部負責人、總經理、投資 銀行部董事總經理，中國華融國際控股有限公司資本運營總監、總經理助理、董事、副總經理、總經理職務上的便利，為相關單位在項目收購、企業融資等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合11.08億餘元。

法院認為，被告人白天輝的行為構成受賄罪。白天輝受賄犯罪數額特別巨大，依法應當判處死刑。雖然白天輝揭發他人重大犯罪行為，並提供偵破其他案件的重要線索，均經查證屬實，具有重大立功表現，法庭遂作出上述判決。

白天輝曾任中國華融國際控股有限公司黨委副書記、董事會董事、總經理，他與前華融公司董事長賴小民關係密切，是賴小民諸多違法行為的重要幫手。

在反腐專題片「國家監察」中，白天輝出鏡講述了賴小民的違紀違法行為：「他（賴小民）往上升的話肯定需要業績，他不會考慮長期的風險會怎麽樣，只要你第一時間把規模給我做出來，把短期利潤給我實現出來，至於這個項目三年、五年之後出現風險，他不管的。他要去追求短期業績的話，那我們只能去投一些相對高風險的項目，比如說房地產 ，比如說股票。」

賴小民落馬後，白天輝也被「順藤摸瓜」查了出來。2019年1月，檢察機關依法對白天輝作出逮捕決定。而他的前「老闆」賴小民，已於2021年1月被執行死刑。