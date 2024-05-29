江蘇67歲父親欠18歲私生子撫養費 子女湊錢代還

江蘇泰州67歲男子葉某收到法院一份「執行通知書」，要求葉某支付撫養費。(取材自現代快報)

江蘇泰州67歲男子葉某有一兒一女，三個孫輩。葉某的子女剛替父親償還了80萬元人民幣(約11萬美元)銀行貸款 ，近日突然又收到法院一份「執行通知書」，要求葉某支付撫養費。原來，葉某在外竟有個快18歲的私生子。

現代快報報導，「我願意替父親給付撫養費。」聽到這句話，執行法官長舒了一口氣。

原來，在一起未成年人撫養費執行案件中，被執行人葉某因未按時給付撫養費，被兒子訴至法庭。案件經二審調解後，葉某仍未按期履行，泰州海陵法院遂立案執行。

據報導，在執行過程中，執行法官對葉某家庭情況進行了調查，發現葉某育有婚生子女各一名，且均已成家，他已是三個孩子的爺爺。葉某的子女收到「執行通知書」後大為吃驚，對突如其來的撫養費丈二和尚摸不著頭腦。經過執行法官的告知，子女這才知道父親在外面還有一個快18歲的私生子。因葉某原配年齡較大，子女怕生母知道後受不了驚嚇，執行法官配合子女一起瞞著葉某原配。但執行案件必須進行下去，法官要求葉某到案處理。

不久後，葉某到達法院，因本案涉民生案件，關係到未成年人權益保護，執行法官勸葉某主動履行，葉某也與申請執行人法定代理人達成了執行和解協議，承諾一個月內履行。沒想到，履行期限一到，葉某電話已經無人接聽，也找不到人。

報導指出，通過關聯案件查詢，葉某在法院另有一筆銀行貸款在近期結清，雖是擔保人及其子女代為履行，但也為本案執行完畢提供了可能性。執行法官認為，雖然不能直接執行葉某子女的財產，但本案的突破口應該還在葉某子女的身上。

執行法官便前往葉某女兒的住處，沒想到正好遇到葉某在門口與人閒聊，立即上前傳喚。葉某因醉酒，與執行人員發生肢體衝突被拘留。

此時，葉某的子女擔心，父親如果受到刑事處罰，自己和孩子們會在以後的工作、上學等方面受到牽連，於是主動到海陵法院協商撫養費處置，但表示因剛替父親葉某償還了80萬元銀行貸款，暫無法一次性給付全部撫養費、教育費、醫療費 ，開始與申請執行人展開拉扯，案件再次陷入僵局。

據報導，就在海陵法院對葉某以拒不履行生效判決再次決定司法拘留時，葉某的子女終於認識到這次法院是來真的了，籌措了6萬多元支付撫養費。