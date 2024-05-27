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69歲組摩托車隊 浙江超速1死8被逮

中國新聞組╱綜合報導
事故現場。(取材自潮新聞)
事故現場。(取材自潮新聞)

69歲的褚某某是一位摩托車愛好者，多次跟騎友們相約自駕出遊；近日他們在仙居「田垟陳」隧道騎行時遭遇交通事故，其中一名騎友借道超車時，撞上了迎面開來的重型貨車，重傷不治，因為超速尋刺激造成一人死亡，八人被拘留。

潮新聞報導，浙江仙居縣上張鄉田垟陳隧道全程551米，4月27日11時30分許，仙居交警大隊獲報，隧道裡一輛摩托車撞上重型自卸貨車。重型自卸貨車駕駛人老王表示，當天他開著貨車在隧道拐彎處，幾十米遠一輛摩托車朝他駛來，車速很快，他馬上剎車但距離太近剎不住。摩托車撞上貨車左前側車頭，摩托車駕駛人陳某某飛了出去，送醫院救治後因傷重身亡。

交警調取監視畫面，貨車正常行駛在隧道中，陳某某騎的摩托車本是自東向西行駛，突然開到了對面車道，逆向行駛。

警方調查發現，當天上午7時30分許，這夥九人摩托車騎友從台州市客運總站附近集合出發，經過黃巖頭陀、寧溪等地，沿山路駛往仙居遊玩，總行程113公里。這個9人摩托車團隊涉及密集車流反覆並線、曲折穿插、追逐競駛，闖紅燈、嚴重超速、實線超車、占用非機動車道超車等危險駕駛行為，有時超速一倍甚至兩倍多。

令警方感到訝異的是，這個摩托車團隊平均年齡四、五十歲，最年長的69歲，按常理推定，駕駛摩托車超車超速尋刺激的，一般都是年輕的機車愛好者。

據報導，仙居縣公安局對該摩托車團隊以涉嫌危險駕駛罪立案，隨後傳喚發起人褚某某，開頭車的王某某、俞某某等四名犯罪嫌疑人，實施刑事拘留，另外四名犯罪嫌疑人主動投案，被取保候審。

事發時有多輛摩托車經過。(取材自潮新聞)
事發時有多輛摩托車經過。(取材自潮新聞)
事故現場。(取材自潮新聞)
事故現場。(取材自潮新聞)
警方訊問69歲的褚某某。(取材自潮新聞)
警方訊問69歲的褚某某。(取材自潮新聞)

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