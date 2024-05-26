合肥男種小麥快成熟 幾十畝竟被開收割機偷了

安徽合肥一名網友發視頻稱，他種的幾十畝小麥被人開著收割機給偷割了。（視頻截圖）

安徽合肥一名網友近日發視頻稱，辛苦種的小麥眼看著就要成熟收割，可幾十畝小麥竟不翼而飛，被人開著收割機給偷割了，只剩麥茬留在地裡。目前，當地警方已經介入調查。

極目新聞報導，該名網友李先生表示，公司在合肥市新站高新技術產業開發區租了幾千畝的土地搞農業種植。工作人員24日在巡查時，發現有幾十畝地的小麥被人偷偷給收割了。「我們租的地比較多，那一塊又比較偏，沒能夠照看到。」

李先生指出，發現小麥被偷割後，他們向當地12345熱線進行反映，另外也向當地公安報了警。後經查看監控視頻，發現幾十畝的小麥是被人於22日清晨開著收割機偷走的。

李先生表示，幾十畝地的小麥價值數萬元，雖然有監控拍到當時的情形，但畫面並不清楚，不能確定偷麥者是誰，目前警方已經介入。「我們也不求賠償多少，只要把偷的麥子還回來，我們就不追究了。」

合肥市12345市民熱線接線人員稱，已接到相關情況的反映，此事已經有公安機關介入處理。紅星新聞報導，新站高新區農業部 門工作人員表示，他們已關注到該事件，將持續跟進協助農企找回小麥。