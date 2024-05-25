湖北男殺母後瘋砍7村民致死 初篩3級精神障礙

湖北孝感日前發生砍殺村民8死1傷案。(視頻截圖)

湖北省孝感市前天發生精神障礙患者盧某某持雙刀砍殺村民致八死一傷案，53歲的盧某某還砍死了自己80多歲的母親和一名二歲幼童。盧某某上次發病是十年前，其父曾拒將兒子送醫，並稱出了事自己負責，當天盧父因外出務工逃過一劫。此事件點燃網民怒火，要求「精神病人犯罪應一樣判刑」。律師認為，盧某某若鑑定確為三級精神障礙，仍需承擔刑事責任。

據新京報、紅星新聞報導，23日9時許，湖北省孝感市孝昌縣小悟鄉橋灣村發生一起精神障礙患者持刀傷人案，造成八死一傷，傷者生命體徵穩定。犯罪嫌疑人盧某某已被公安機關控制。經查，盧某某初篩為三級精神障礙患者，等司法鑑定中。死者包括盧某某80多歲的母親和一名2歲兒童。傷人事件發生後，橋灣村已被嚴格管控。

村民劉元（化名）回憶，大約十年前他任村幹部時，嫌疑人盧某某被篩查出患有精神病，被列為重點監護對象。劉元曾勸盧父將兒子送往精神病康復醫院但被拒絕，盧父表示，出了事自己負責。此後，盧某某一直與父母同住。

劉元說，盧某某當天發病後，先殺害了自己80多歲的母親。隨後到周圍鄰居家，殺害了另外七人。死者中有多名中老年人，包括與盧某某同宗的一對夫婦，和他們2歲的孫子。行兇時，盧某某雙手各持一把「一尺多長的刀」。盧父因在外地務工逃過一劫。

劉元回憶，早年間，盧某某「不做事到處跑」「犯渾」，愛和別人鬥狠。盧某某體力強，「兩三個小夥子根本不是他的對手。」

盧某某的族人表示，盧某某的妻子已去世多年，他兒子目前十多歲。盧某某有多年精神病史，長期吃藥控制，也去過康復醫院，「但此前未明顯出現過打人、傷人的傾向。」上次發病是在大約十年前。盧某某靠種地維生，能與人正常交流，平時不愛和人說話，會照顧80多歲的父親。「以前他沒傷害過誰，就是發病的時候話多一點，愛跟人搭訕，不發病都不理人。」

事件發生後，相關話題迅速衝上熱搜，大批網民憤怒表示，「精神病人犯罪應該一樣判刑」，呼籲嚴懲兇手，並指其監護人也應負責。

大河報報導引述上海彼信律師事務所律師賈恒偉認為，盧某某初篩為三級精神障礙患者，三級為中度障礙，部分生活需他人照料。從這一角度看，盧某某很大可能屬於限制行為能力人，尚未完全喪失辨認或者控制自己行為能力，具有承擔刑事責任的能力。