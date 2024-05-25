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太原10天11起跳河案 橋梁防拋網銷量增加

中國新聞組／北京25日電
大橋防拋網。(取材自微博)
大橋防拋網。(取材自微博)

中國各地近期不斷發生跳河輕生事件，據不完全統計，太原在過去10天發生11起跳河案，甚至有網民說是15起。迎澤大橋甚至全線封閉，防止民眾靠近。出售防止跳河的防拋網銷售商說，最近的確防拋網的銷量增加。

自由亞洲電台報導，過去十多天裡，山西省太原市發生多起居民跳河自盡事件，由於媒體對這類自殺事件避而不提。網民為了回避當局封號，在視頻中用「那個」、「這個」代表有人跳河。

X社交平台網民做了記錄，5月10日到21日，太原市跳河就死亡9人。有微博抖音網民說，從10日到22日11人跳樓，其中6人選擇在迎澤大橋。

太原一網民開車經過迎澤大橋時拍攝現場視頻，他說：「橋封了一半，一側已經裝上圍板，不能『那個』了，大橋封路直接不讓靠近。」

據當地報導稱，太原市迎澤大街自5月20日起開始提升改造工程，全線封路、封橋。有網民發文說，迎澤大橋封閉，希望跳河事件能夠結束。

最近，湖北、太原等地政府派人日夜駐守大橋，防範有人跳河。河北一家經營防拋網的公司說，最近防拋網銷量大增，許多客戶訂購防止有人跳河。

報導指出，中國宣傳部門禁止媒體報道跳樓等負面事件，但偶爾有地方媒體跨省或地區報導發生在別處的相關消息，不過報導點到為止。

山東臨沂居民盧秋梅指出，當地也發生不少跳河事件，但媒體不報導，她說：「跳河的有好幾個人了，有學生，也有還不起貸款的，現在跳樓來解脫自己的人不少，比去年同期增加了不少，雖然官方媒體沒有報道，但是百姓們都知道。」

有網友也說出家鄉的近況，太原、重慶、廣州、南寧…都發生跳河事件，為了避免再發生跳河事件，重慶長江大橋的巡檢人員每隔50步就設立一崗位，並在深夜持續巡邏。

近日中國多地頻傳跳橋事件。(路透資料照片)
近日中國多地頻傳跳橋事件。(路透資料照片)

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