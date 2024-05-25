我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密蘇里州盲聾狗狗跑出家門 慘遭警連開2槍射殺

洛杉磯生寶寶開銷多 懷孕生產就要上萬元

陝西城管扣車數日 1車西紅柿爛掉 老闆：是我1年收入

中國新聞組／綜合報導
陝西榆林靖邊縣一水果店貨車被城管扣留，導致一車西紅柿爛掉倒進垃圾場。(視頻截圖)
陝西榆林靖邊縣一水果店貨車被城管扣留，導致一車西紅柿爛掉倒進垃圾場。(視頻截圖)

陝西榆林靖邊縣一水果店老闆近日反映，在店門口卸貨時，車及貨物被城管等單位人員扣留，導致一車西紅柿爛掉倒進垃圾場。當事車主馬先生24日稱，事發至今50多天未解決。靖邊縣城管局表示，該局相關部門已介入調查，城管人員在執法過程中存在瑕疵和疏忽。

來源：YouTube

極目新聞報導，馬先生稱，他4月2日從外地進了一車貨，用6.8米的大貨車拉到靖邊縣長城路與龍升路十字路口附近的店鋪門口。卸貨時，靖邊城管、交警工作人員以違法占用城市道路為由，將他的貨車和貨物扣留，貨車停放至執法部門的停車場。

馬先生稱，事發當日，貨車司機撥打靖邊城管部門多個電話無人接聽，後聯繫到此前扣留車和貨物的城管人員，對方讓司機半小時左右去給貨車蓋上篷布，但司機未能進入停車場。「因當時未及時給貨車蓋上篷布，導致車上的普羅旺斯西紅柿被雨淋壞掉了。最終，我們將壞掉的西紅柿倒在了志丹縣的一處垃圾處理廠。」

該水果店老闆表示，事件導致他損失慘重，他說：「作為一個普通老百姓的話，肯定是我一年的收入。」

據報導，靖邊縣城管局一名工作人員稱，此事是該局執法大隊具體執行的。城管人員扣留馬先生的車和貨物後，曾給店方打電話讓他們來拉走貨物，但對方沒有來，因清明節假期貨物又放了幾天，「具體有多少西紅柿受損還在調查中，但沒有網傳的那麼大的量。」經初步了解，城管人員在執法過程中存在瑕疵，有疏忽之處，該局督查科室已介入調查。如果城管人員存在問題，將給予相應的處理。

該工作人員稱，「令人費解的是，靖邊縣也有垃圾處理廠，店主為何要將西紅柿拉到鄰市區傾倒，運輸過程中也要花時間。」

當事店主在網上反映情況。（視頻截圖）
當事店主在網上反映情況。（視頻截圖）

上一則

成都環衛工檢察院牆邊吃飯 保安趕人 網批與民眾脫節

下一則

青海「火星鎮」造世界級天文基地 望遠鏡群料成打卡地

延伸閱讀

中美旅遊高層對話 習：歡迎美遊客 盼舊金山願景轉實景

中美旅遊高層對話 習：歡迎美遊客 盼舊金山願景轉實景
陝西長安大學教授已婚還上婚戀網 被控騙色

陝西長安大學教授已婚還上婚戀網 被控騙色
西紅柿的故事

西紅柿的故事
陝西官員想升職 反被「政治騙子」詐500萬元

陝西官員想升職 反被「政治騙子」詐500萬元

熱門新聞

谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

2024-05-20 09:30
第三艘航母福建艦首次海試後，美媒報導(見圖)指中國在秘密建造第四艘航母。(取材自觀察者網風聞社群)

中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」

2024-05-18 06:30

超人氣

更多 >
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」