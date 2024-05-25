陝西城管扣車數日 1車西紅柿爛掉 老闆：是我1年收入

陝西榆林靖邊縣一水果店貨車被城管扣留，導致一車西紅柿爛掉倒進垃圾場。(視頻截圖)

陝西榆林靖邊縣一水果店老闆近日反映，在店門口卸貨時，車及貨物被城管等單位人員扣留，導致一車西紅柿爛掉倒進垃圾場。當事車主馬先生24日稱，事發至今50多天未解決。靖邊縣城管局表示，該局相關部門已介入調查，城管人員在執法過程中存在瑕疵和疏忽。

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極目新聞報導，馬先生稱，他4月2日從外地進了一車貨，用6.8米的大貨車拉到靖邊縣長城路與龍升路十字路口附近的店鋪門口。卸貨時，靖邊城管、交警工作人員以違法占用城市道路為由，將他的貨車和貨物扣留，貨車停放至執法部門的停車場。

馬先生稱，事發當日，貨車司機撥打靖邊城管部門多個電話無人接聽，後聯繫到此前扣留車和貨物的城管人員，對方讓司機半小時左右去給貨車蓋上篷布，但司機未能進入停車場。「因當時未及時給貨車蓋上篷布，導致車上的普羅旺斯西紅柿被雨淋壞掉了。最終，我們將壞掉的西紅柿倒在了志丹縣的一處垃圾處理廠。」

該水果店老闆表示，事件導致他損失慘重，他說：「作為一個普通老百姓的話，肯定是我一年的收入。」

據報導，靖邊縣城管局一名工作人員稱，此事是該局執法大隊具體執行的。城管人員扣留馬先生的車和貨物後，曾給店方打電話讓他們來拉走貨物，但對方沒有來，因清明節假期貨物又放了幾天，「具體有多少西紅柿受損還在調查中，但沒有網傳的那麼大的量。」經初步了解，城管人員在執法過程中存在瑕疵，有疏忽之處，該局督查科室已介入調查。如果城管人員存在問題，將給予相應的處理。