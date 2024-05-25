茅台鎮暴利時代結束 銷售斷崖式下降 有賣家3個月只賺3000

圖為貴州省仁懷市鹽津河風景區內的巨型茅台酒瓶建築，被稱為「天下第一瓶」。示意圖。（中新社）

在政府放鬆白酒生產許可、市場上飛天茅台一瓶難求等因素下，近年熱錢湧入貴州省遵義市仁懷市茅台鎮，炒火了以茅台為代表的醬香型白酒，當地有酒廠老板輕鬆賺進千萬（人民幣，下同）。但隨著經濟大環境等影響，如今茅台鎮大小酒企營運普遍冷清且庫存積壓，有酒廠出貨量下滑50%，有銷售月均收入僅1千元，只能靠網貸養家。

據鳳凰網「風暴眼」報導，在茅台鎮賣了近十年醬酒的劉鑫，一瓶酒以前能賣300塊，現在他通過買一送二方式降到單瓶100塊。但大幅降價沒有迎來預期中的訂單，即使給老客戶發微信 、打電話，對方也回得很乾脆：「沒錢」。他吐槽，以前賣一瓶至少能賺100塊，現在只賺10塊錢，從過年到現在靠低價賣出300瓶，就賺了3000塊錢。

這幾乎是斷崖式下跌。劉鑫所在的酒廠是當地的一家中小型酒廠，今年以來業績縮減了五六成。這直接導致酒廠積壓大量庫存。茅台鎮的酒主要用酒壇和不銹鋼罐儲存，最近這兩年，酒廠的不銹鋼存酒罐不夠用了，不得不找電焊工又燒了許多新酒罐。

畢業後回茅台鎮接手酒廠七年來，是曾凡最難熬的時候。他們家的酒廠已在當地經營了一二十年，有70多口窖池，是一家中小型酒廠。現在除房子抵押的貸款 ，酒廠還有2000萬貸款，還利息加上工人工資，一個月就要支出80萬，他也把利潤 降到了最低，但酒的銷量下滑了50%。

即便是茅台鎮當地的大型酒廠，也面臨壓力。張康在當地第二大生產規模的民營酒企做銷售，今年他的出貨量縮減了七八成。由於酒難賣、錢難賺，他所在的銷售團隊人員從去年的三四百人掉到了今年的100多人，現在酒廠把底薪提到了3000塊還是招不到人。

據天眼查數據，2024年1至4月茅台鎮的酒企註銷數量達255家，是2023年同期的近一倍，是2020年全年茅台鎮酒企註銷數量的兩倍。這一趨勢在2023年就已經顯現，2023年全年茅台鎮酒企註銷數量達477家，同比增加了45%。

而這在三年前幾乎不可想像。報導指出，國家放鬆了白酒生產許可，疊加市場上飛天茅台一瓶難求，很多人帶著雄厚資本湧入茅台鎮，炒火了以茅台為代表的醬香型白酒。本地賣酒為生的人輕輕鬆鬆能月入好幾萬，商業的蓬勃也讓茅台鎮陷入狂熱，絡繹不絕的運輸醬酒的罐車以及外地車牌的汽車，導致車況堪比春運。

孫文峰也是那兩年行業紅利的享有者。他在抖音上介紹醬酒，每天只需發視頻，覬覦茅台鎮機會的人會嗅著金錢的味道找過來。孫文峰當時是大酒企祥康酒業的銷售經理，他坦承那時賺錢非常容易，最多一天就能賣出8000箱（一箱六瓶）醬酒，月收入高達6位數。

報導指出，暴利驅使著茅台鎮酒廠成了資本的寵兒，大量資本欲跨界入局。2017年，貴州茅台持續斷貨，股價飛升，總市值破8000億。一瓶難求的茅台，再次帶動茅台鎮的火熱。孫文峰稱，當時為了賺錢，許多酒廠移花接木，以次充好，甚至還出現了催熟白酒的「高科技」。茅台鎮一些酒廠的宣傳手法也讓人眼花瞭亂，甚至出現「9.9元一瓶茅台鎮的酒」的低價。

資本天然地追逐短期利潤，缺乏耐心，也沒有專業人士支撐，更無持續精耕品牌的意願，這導致一旦行業遇阻，外來資本可能會搖擺，「過於浮躁的心態干擾了茅台鎮的正常釀酒生態」，白酒行業分析師蔡學飛表示，現在醬酒市場的困境裡，「三分天災，七分人禍」。

網貸成了不少人救急的選擇。去年，酒出貨少，四個孩子上學又要用錢， 劉鑫開始借網貸，雖然努力還錢，現在還欠著大幾萬塊。有些人借貸後還不上就失聯了。昔日的同行紛紛離開茅台鎮，有的酒廠停產了，生產酒環節的工人則被迫進入了假期。他身邊有同事轉行去工地裡幹活，有的回老家搞養殖。

酒企也在想辦法渡劫。5月，為了還酒廠釀酒用的糧食錢，曾凡跑了三家銀行才把家裡的房子抵押了，貸出600萬。但如今，在茅台附近著名的「白酒一條街」，已看不到路人的影子，有店鋪已經關門，還開門的店鋪，一抬眼就看到坐在小板凳上玩手機的老板。

（應受訪者要求，文中劉鑫、張康、曾凡、孫文峰為化名。）