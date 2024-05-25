重慶夫妻出國談生意 卻被10萬賣到緬甸做詐騙? 警立案調查

緬甸詐騙園區外有人持槍看守。示意圖。（取材自微博「長三角之聲」）

一名網友近日發文稱，重慶一對夫妻經朋友介紹去泰國 談生意，後被人綁架以10萬元人民幣賣到緬甸 從事詐騙工作，目前被困緬甸妙瓦底詐騙園區。重慶警方已對此事立案調查；中國駐緬甸大使館 稱也將向緬甸外交部發公函，敦促當地警方依法辦案。不過這個消息引發許多中國網友恐慌和不滿，紛紛質疑官方不是說緬甸詐騙園都被抄了，是沒打到痛楚還是又死灰復燃？

據新京報報導，這對重慶夫婦的家屬王先生說，今年4月，其妹妹、妹夫經朋友介紹，從重慶出發前往泰國談生意。夫妻兩人於4月14日抵達泰國，並告知家人最遲會在4月底回國。

「一個星期後，我妹妹發消息來說，他們被困在緬甸那邊。」他才得知妹妹與妹夫抵達泰國後，已被不法分子疑以10萬元人民幣賣到緬甸，被迫從事電信詐騙工作，目前被困緬甸妙瓦底詐騙園區。

「他們被控制了，一個禮拜能打一次電話回來，只能聊一些家常，工作上的事情他們不敢跟我們說。」王先生表示，妹妹、妹夫家中還有老人和兩個小孩無人照看。他已向重慶當地警方報案，希望家人能夠早日回國。

網傳被賣到緬甸從事詐騙的重慶夫婦。（取材自我們視頻）

據王先生提供的「立案告知書」，兩人被非法拘禁一案，重慶市公安局沙坪壩區分局已立案調查。

中國駐緬甸大使館一工作人員表示，家屬向大使館反映該情況並進行登記後，大使館會依照正規流程處理，「我們會向緬甸外交部發公函，敦促當地警方依法辦案。」

不少中國網友則對這一消息感到不解和恐慌，質疑前陣子中國不是和緬甸合作打擊緬北詐騙集團並聲稱獲得重大嶄獲，怎麼這麼快又傳出中國人被賣到緬甸？紛紛留言：「不是說緬北電詐已經被全部通緝抓獲，全軍覆沒了嗎？」「電詐園怎麽還有？能不能硬氣一點」，「詐騙園不是端了麽」，「不是說已經掃蕩乾凈了嗎？」。

有網友稱：「「經常去緬甸的都知道，不論什麽原因都不能去緬甸，別以為都抓了，其實只是轉移了而已」，「打了幾個意思一下，十分之一都沒到，現在又恢復到沒打之前狀態了

」，「妙瓦底不是緬北，屬於緬東南」，「打老街不過是為了搶回以前的地盤而已，真以為他們是為了幫中國打擊電詐嗎？」。