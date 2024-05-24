｢官場小說家｣主動躺平 四川政協前副主席遭雙開

四川省政協原黨組成員、副主席因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。（取材自天眼新文）

曾著有多部小說文集的「官場小說家」，四川省政協前黨組成員、副主席楊克寧於去年11月被查。中央紀檢委網站23日公布他被開除黨籍、公職的消息，稱楊克寧在任時喪失理想信念，背棄初心，懶政怠政，主動「躺平」。

通報顯示，經查楊克寧喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹黨中央重大決策部署打折扣，懶政怠政，主動「躺平」，搞投機鑽營，結交政治騙子，對抗組織審查，搞迷信活動。

此外，楊克寧違規為其子操辦婚宴，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動；違規為他人職務調整和晉升提供幫助，違規收受禮品禮金，違規擁有非上市公司股份，利用職權為其子經商辦企業謀利；利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指出，楊克寧嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄等犯罪。依有關規定給予楊克寧開除黨籍處分，並由國家監委給予其開除公職處分。

楊克寧，1962年1月出生。他長期在四川阿壩州工作，2015年任阿壩州州長，2021年升任四川省政協副主席，2023年11月被查。

公開資料顯示，楊克寧是中國作家協會會員。楊克寧的作品除了詩歌散文之外，相當一部分是官場小說。他去年發表的長篇小說「惠風和暢」講述基層政治生活，還特別強調「作品虛構，請勿對號入座」。

上觀新聞指出，過去一年中紀委曾多次懲治「躺平式幹部」，意指其不實幹不擔當、對工作被動應付。中國紀檢監察2021年刊登「看看這些不推不幹的躺平式幹部」文章指出，應選任一大批幹將（具有才幹能力的人）、闖將（衝鋒陷陣的猛將），讓躺平式幹部躺不住，讓混日子沒有市場。