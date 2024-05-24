25年貪逾4億 貴州「老虎」大搞政績工程害慘窮鄉

貴州省政協原副主席李再勇一審被控受賄4.32億餘元。(取材自央視新聞)

2024年5月23日，重慶市第五中級人民法院一審公開開庭審理了貴州省政協原黨組成員、副主席李再勇受賄、濫用職權一案。李再勇一審被控受賄4.32億餘元，他做了最後陳述後當庭表示認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。

來源：九派新聞

央視新聞報導，重慶市人民檢察院第五分院指控：1998年至2023年，被告人李再勇利用擔任貴州省遵義市紅花崗區委書記，黔東南州委常委、副州長，銅仁地委副書記、行署專員，貴陽市委副書記、市長，六盤水市委書記，貴州省委常委、秘書長，貴州省委常委、貴陽市委書記，貴州省委常委、副省長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為相關個人在工程承攬、土地徵收、項目規劃審批等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣4.32億餘元。

李再勇出生於1962年8月，貴州務川人，一直在貴州省內任職。2023年3月27日，李再勇任上落馬，落馬前3天，他還在遵義市調研。

北京青年報報導，今年1月，央視反腐大片「持續發力 縱深推進」中，李再勇出鏡懺悔。節目揭示了李再勇在六盤水勞民傷財的「政績工程」，三年多裡讓當地新增債務達1500億餘元。

李再勇最為重視的梅花山滑雪綜合體項目就是個典型例子。他號稱要打造中國西部滑雪之都，既不考慮六盤水只有一個多月滑雪季，也不考慮六盤水已經原有兩個滑雪場，仍拍板興建包括29個子項目的梅花山滑雪綜合體，舉債30多億，其中打造近萬米的「亞洲第一索道」就花了9個多億。如今除了冬天那一個多月，其餘時間遊客稀少，舉步維艱。

李再勇在專題片裡說，「認為中管幹部只有最後一步了，希望搞一些大手筆、大動作，搞一點大動靜，這樣才能夠引起上級的關注，所以說還是自己的私心。」

2013年到2017年，李再勇擔任六盤水市委書記期間，推動興建了23個旅遊項目，其中有16個項目已被貴州省列入低效閒置項目。