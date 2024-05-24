我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台星賀軍翔住家遭搜索 疑與酒店緋聞有關 經紀人曝現況

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

25年貪逾4億 貴州「老虎」大搞政績工程害慘窮鄉

中國新聞組／北京24日電
貴州省政協原副主席李再勇一審被控受賄4.32億餘元。(取材自央視新聞)
貴州省政協原副主席李再勇一審被控受賄4.32億餘元。(取材自央視新聞)

2024年5月23日，重慶市第五中級人民法院一審公開開庭審理了貴州省政協原黨組成員、副主席李再勇受賄、濫用職權一案。李再勇一審被控受賄4.32億餘元，他做了最後陳述後當庭表示認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。

來源：九派新聞

央視新聞報導，重慶市人民檢察院第五分院指控：1998年至2023年，被告人李再勇利用擔任貴州省遵義市紅花崗區委書記，黔東南州委常委、副州長，銅仁地委副書記、行署專員，貴陽市委副書記、市長，六盤水市委書記，貴州省委常委、秘書長，貴州省委常委、貴陽市委書記，貴州省委常委、副省長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為相關個人在工程承攬、土地徵收、項目規劃審批等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣4.32億餘元。

李再勇出生於1962年8月，貴州務川人，一直在貴州省內任職。2023年3月27日，李再勇任上落馬，落馬前3天，他還在遵義市調研。

北京青年報報導，今年1月，央視反腐大片「持續發力 縱深推進」中，李再勇出鏡懺悔。節目揭示了李再勇在六盤水勞民傷財的「政績工程」，三年多裡讓當地新增債務達1500億餘元。

李再勇最為重視的梅花山滑雪綜合體項目就是個典型例子。他號稱要打造中國西部滑雪之都，既不考慮六盤水只有一個多月滑雪季，也不考慮六盤水已經原有兩個滑雪場，仍拍板興建包括29個子項目的梅花山滑雪綜合體，舉債30多億，其中打造近萬米的「亞洲第一索道」就花了9個多億。如今除了冬天那一個多月，其餘時間遊客稀少，舉步維艱。

李再勇在專題片裡說，「認為中管幹部只有最後一步了，希望搞一些大手筆、大動作，搞一點大動靜，這樣才能夠引起上級的關注，所以說還是自己的私心。」

2013年到2017年，李再勇擔任六盤水市委書記期間，推動興建了23個旅遊項目，其中有16個項目已被貴州省列入低效閒置項目。

上一則

港狂徒砍傷沙田快餐店收銀員 民眾見義勇為齊制伏

下一則

全港逾30間分店 金記餐飲7店結業 欠39萬美元強積金

延伸閱讀

貴陽交警攔違規 遇外國人直接放行 網批「崇洋媚外」

貴陽交警攔違規 遇外國人直接放行 網批「崇洋媚外」
德茹社、貴州同鄉會 辦老少互動課程

德茹社、貴州同鄉會 辦老少互動課程
Max Long專精屋頂換新及維修 承接住宅、餐館、商業工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價

Max Long專精屋頂換新及維修 承接住宅、餐館、商業工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價
Max Long專精屋頂換新及維修 承接住宅、餐館、商業工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價

Max Long專精屋頂換新及維修 承接住宅、餐館、商業工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

2024-05-20 09:30
第三艘航母福建艦首次海試後，美媒報導(見圖)指中國在秘密建造第四艘航母。(取材自觀察者網風聞社群)

中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」

2024-05-18 06:30

超人氣

更多 >
外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢
50歲後 你可能需要的3種補品

50歲後 你可能需要的3種補品
3個原因 剩飯加熱要小心

3個原因 剩飯加熱要小心
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒

72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒