彩票中946萬元不平分 浙江表兄弟反目了

還待在義烏的表弟仍然會購買雙色球。(取材自上游新聞)

浙江一對一起經營燒烤攤的表兄弟，因為一張彩票鬧翻了。表弟指控，表哥去年底買的彩票中了946萬元（人民幣，下同，約131.2萬美元），明明兩人曾口頭約定要平分獎金，但表哥在獎金入帳後卻不願意分錢給他。表哥則稱，從來沒說過要平分，彩票是他買的，當然是歸他自己所有。表兄弟倆為此對簿公堂。

新京報報導，這對表兄弟來自河南 ，2023年夏天開始在浙江義烏經營燒烤攤，表弟是29歲的李勇，表哥是38歲的李遠。燒烤攤在扣除經營成本後，每個月有2萬到3萬元不等的利潤 。

李勇表示，2023年12月4日下午，當地彩票店的老闆到攤位上告知他們買的彩票中了大獎。「我倆都不敢相信」，直到李遠取出放在自己手機殼內的彩票兌獎，才發現真的中獎了。李勇稱，當時兩人耐著激動的心情照常經營攤位，隔天一起搭高鐵到杭州的福彩中心領取獎金，扣掉稅額後有750.8萬元，「全部打到了表哥的帳上」。

李勇稱，兩人原本為了怕被街坊察覺異狀，領獎隔天仍照常經營燒烤攤，但卻陸續有人來打聽中獎的傳言。意識到消息早已走漏後，李遠當天就決定離開義烏，但李勇仍想繼續出攤到年底，深怕突然關店會引起更大關注。

表兄弟賣烤雞腿時，租住在簡陋的出租屋內。(取材自上游新聞)

根據李勇出示的錄音，李勇問「看看這錢怎麽分？」，李遠回「過兩天答覆」。但兩天後，李遠表示彩票是他自己買的，可以不用分錢給表弟。

李勇指控，表哥買彩票的錢是燒烤攤的公款，且兩人曾口頭商定獎金要平分；不過，他無法出示任何相關證據。

對此，李遠則否認了表弟關於獎金平分、公款買彩票的說法，「他就是見我中獎，眼紅了」。李遠還稱，錄音裡說要過兩天答覆，是因為兩人處於狹小的車廂內，表弟言語中又有威脅之意，才推託說想一想答覆。

對於兩人的關係，表兄弟兩人均表示，雙方曾發生激烈爭吵，已經難以回到以前了。李遠說，「我現在連老家都不敢回去，怕表弟作出過激的事情」。

李遠表示，在領獎金前一晚，表弟曾以還債為由向他借錢，於是在領獎後轉給他25萬元。今年3月，李遠對表弟提告，要求他還錢；法院已於5月初開庭，近期或將有判決結果。

對於彩票獎金的歸屬，北京市中聞(西安)律師事務所譚敏濤律師分析，核心點在於購買之前的契約關係是否成立，是否能證明曾有口頭或者書面的約定；如果無法證實這些承諾，難以分到彩票款。