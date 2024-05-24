吉林單身婦精神疾病臥床10年竟產子 孩子誰的？有人上門認親

示意圖。（本報資料照片）

患精神疾病女子臥床十餘年突然產下一子，孩子是誰的？吉林省就發生這樣一起離奇案件。老李30歲的女兒楚楚（化名）因感情創傷患上重症精神疾病在家臥床十餘年，無法與人正常交流，沒想到某天其父母竟發現楚楚生下了個嬰兒，滿床血跡讓兩老驚呆了。警方遍查不著，後來是孩子的祖母上門「認親」想私了，才曝光了其子兩度性侵楚楚的惡行。

據新聞夜航報導，老李夫妻和楚楚住在吉林市鄉下某村。楚楚因精神疾病，平時獨居在老李家西側的廂房內。某天一個夏日清晨，老李早早起床準備下地幹活，西側廂房裡突然傳來楚楚淒慘的叫聲，緊接著是嬰兒洪亮的啼哭聲。老李夫妻慌忙來到女兒房間，只見女兒身下的床鋪上滿是血跡，一個剛出生的嬰兒的臍帶還和女兒的身體連在一起，夫妻二人瞬間被嚇呆。

臥床多年的單身精神病女子突然生孩子了，這件事就像是一個炸雷，瞬間在村裡傳開了。吉林省吉林市船營區人民檢察院第一檢察部主任張海濤說，當時很多人第一個懷疑的都是楚楚的父親老李趁女兒重病行了禽獸之舉。不過，李第一時間向警方報了案，並稱「楚楚一直在西屋炕上，不能下地也不能說話。平時是瞅著楚楚肚子有點大，還以為是總躺著胖的呢。」

犯罪行為發生在10個月之前，現場勘驗檢查也難獲有力證據；其次，被害人不具備表達能力，無法還原案件真相；再次，本案完全沒有證人等其他旁證，要破案有一定難度。接到報案後，警方迅速展開偵查，經了解，老李為人老實巴交、待人和善，不可能是犯罪嫌疑人；但老李忽然想起幾個月前曾看到鄰居石某從自己的院子裡慌慌張張走出去。

警方迅速將石某傳喚到公安機關詢問，石某表示自己確實去過李某家，但當時喝多了，具體發生什麽完全記不清了。警方對石某和新生兒做了DNA 比對，顯示孩子與石某並無親緣關係。

正當辦案人一籌莫展時，一天夜裡，同村村民于某的母親突來到李家，非常關切地看看熟睡中的孩子，然後悄悄地對楚楚的母親說：「老姐姐，我兒子承認了，孩子是他的，我們給你家拿點錢，咱們私了吧，你們就別跟警察說了……」還表達出於某願意撫養這個孩子長大之類的話，李某夫婦還是選擇報警，于某很快落網。經過DNA比對，確認于某就是孩子的親生父親。

經警方訊問，于某供稱，他趁被害人家屬不備以及家中無人之機，先後兩次進入被害人房間，並在明知楚楚是重症精神病人情況下與之發生性行為。檢察機關認為，應當以強姦罪追究于某刑事責任，並依法提起公訴。最終，船營區人民法院對于某犯強姦罪判處有期徒刑10年。