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浙交警鎖喉執法 怒問「暴不暴？」當局通報停職 網喊處分輕

中國新聞組／綜合報導
近日一段浙江交警鎖喉男子暴力執法的視頻引發爭議。（視頻截圖）
近日一段浙江交警鎖喉男子暴力執法的視頻引發爭議。（視頻截圖）

近日一段浙江交警鎖喉男子暴力執法的視頻引發爭議。視頻中，男子稱警察暴力執法，隨即被一位交警鎖喉並連聲質問：「警察暴力執法是吧？」、「還暴不暴？暴不暴？」視頻曝光後引來大批網民撻伐交警涉暴力執法。浙江樂清市公安局日前發通報，確認視頻中的交警是該市民警，已對當事民警停職並開展調查。不過停職決定又引來網民不滿，認為處分太輕。

極目新聞報導，近日，社交平台有網友發布了一段「交警執法時鎖喉男子」的視頻，引發廣泛關注。現場視頻顯示，在一處道路邊上，多名交警在現場，一男子因被鎖喉稱警察暴力執法，視頻中的一名戴眼鏡的交警連聲質問「警察暴力執法是吧？」、「還暴不暴？暴不暴？」。

經查此事發生在浙江溫州樂清市。溫州市交警支隊和樂清市交警大隊表示此事已經上報，樂清市公安局政治處已經介入調查。

樂清市公安局稍後情況通報，「經初查，5月21日10時20分許，北白象交警中隊在北環南路開展交通秩序整治工作，查獲一輛多次違法未處理的轎車。執勤民警在糾違過程中，與司機發生衝突，並出現不當行為。5月21日晚，我局已對當事民警采取停止執行職務措施，並開展調查工作。我局將根據調查結果，依法依紀作出處理」。

另據奔流新聞報導，影片中的交警是樂清市公安局交警大隊北白象交警中隊交警。

事件在網上發酵，有網民認為處分太輕，「常被欺負的都知道，影片發到網路上也不一定火，火了他們就隨便停個職，休息幾天就完事兒了」、「停職的另外一個中文解析是帶薪休假」；也有網民表示「警察也有執法記錄儀，可以公布出來，一目了然」；還有人稱「被鎖喉的男人，從面相看不是啥好鳥，還很會演戲」。

男子被鎖喉。（視頻截圖）
男子被鎖喉。（視頻截圖）

來源：蜘蛛新聞

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