湖北村民信訪前「被精神病」送醫 理由：買縫紉機創業是妄想

李和永購買的部分縫紉機設備。（取材自澎湃新聞）

一個多月前，湖北省恩施市屯堡鄉楊家山村村民李和永被村委會等以治療屁股上的坐板瘡為由，送進了當地民營醫院精神病房。而平時義務指導村民打官司的李和永，當時正與另6名村民計畫次日去信訪；李和永近八旬母親後來也被送進精神病房。他們指控，村委會是為阻止他信訪才假造母子患精神病。村委會則稱，李和永母子都有過激行為，必須送去精神病院治療。

「一定要相信法律……我們不可以違法，這是我一再強調的。」澎湃新聞報導，隔著精神病科送餐窗口的鐵門，李和永囑咐姐姐李和雲，要向有資質機構為其申請司法鑑定，以證明他沒有精神病。李和永稱，被強制送到精神病院前，從來不知道自己在一年前被診斷為雙相情感障礙。

一個多月前的4月19日，湖北省恩施市屯堡鄉楊家山村村民李和永被村委會、鄉派出所、醫院相關負責人等一起，以治療屁股上的坐板瘡為由，送進了當地民營醫院恩施華龍總醫院的精神病房。事發前，他正與另6名恩施州村民計畫次日準備就涉田地等民事訴訟去信訪。去年4月，李和永開始指導另6人、幫寫材料等。

45歲的李和永小學未讀完，20多歲在外打工時，因遭遇一起勞動糾紛，開始自學法律，多位村民都受過他的幫忙。

涉事的華龍總醫院。（取材自澎湃新聞）

恩施華龍總醫院精神科負責人馬和平稱，收治李和永，依據是當地提供的去年5月恩施市中心醫院對李和永作出的雙相情感障礙診斷證明書，以及當地反映李和永威脅要打村幹部。

在診斷證明書上簽字的恩施市中心醫院醫師李健稱，篩查名單是村裡報的，（醫師）直接去家裡診斷的，但還要進一步複核；複核要在醫院，需做相關量表。但未回應為何未複核。

問及病歷中稱李和永「二年前有攻擊他人行為」指什麼時，李健表示，「好像當時是說（他）要準備弄人啊什麼什麼的，具體記不清楚了。」他並稱當時李和永買了很多縫紉機，「他說自己學過，能把鞋子做了後銷往全世界，這是一種誇大、一種妄想」。

不過多名村民認為李和永看起來「精神挺正常」。

對於李和永堅稱自己無精神病，未接受過篩查，對診斷證明書更是毫不知情。馬和平表示，他不認為李和永有傷害他人的危險；付必香的情緒沒有穩定，所以不適合出院。如果家屬對把李和永送進精神病房不滿，應該去找村委會。

楊家山村委會一村幹部對此回應稱，4月18日到李和永家，想對李和永母親進行精神障礙篩查，雙方發生了爭執，但並沒有動手。村主任表示，根據當地篩查規定，精神障礙患者如果有過激行為或者揚言威脅，就要出面介入，要送他去精神病院治療。

李和雲則表示，事發當天下午自己和母親一直在一起，直到母親被帶走，母親根本沒拿刀砍砸村委會辦公室門。此外，母親走路要柱拐棍，到村委會有一兩公里，還是山路，走過去要很久，怎麼可能如村委會說拿刀迅速就跑到村委會？

對於「事發當晚付必香用刀砍砸村委會」說法，村委會表示村委會外面有監控。不過，一位村幹部說「（當時）天黑了」，另有一女村幹部說，監控「維修了」。

5月20日，澎湃新聞以家屬名義探視時，李和永稱，他被送進華龍總醫院後，沒經過任何檢查，進來就打針、吃藥。不聽話就被摁、打，稱自己身體越來越差。李和雲說，相比14天前第一次家屬探視，李和永的聲音明顯發顫，還能看到手抖現象。