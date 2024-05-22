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疑報復社會…湘川連爆持刀捅人 網喊恐怖「社會怎麼了」

中國新聞組／北京22日電
湖南警方連夜展開公園凶殺案抓捕行動。(取材自澎湃新聞)
湖南警方連夜展開公園凶殺案抓捕行動。(取材自澎湃新聞)

近日中國暴戾之氣頻傳，繼江西貴溪校園殺人案後，湖南一公園20日也發生砍人事件造成3死2傷；四川自貢市21日一公交車上也傳出2傷。不少網民驚懼「這個社會怎麼了」、「每天都有捅人的事」，也有網民要求政府公開案情緣由，反思為什麼這兩年「報復社會」案件愈來愈多。

來源：YouTube

央視新聞報導，據現場視頻和圖片顯示，湖南郴州市石榴灣公園20日晚上發生傷人事件，當地有人在朋友圈發現場圖片，一名黑衣男子仰面倒在地上，頭部流血。傷者被送到附近醫院救治。

多則影片顯示，夜晚街頭停放多輛警車，當地公安民警連夜出動，展開抓捕行動，

湖南省郴州市公安局蘇仙分局發布警情通報稱，20日20時許，蘇仙區一公園發生一起刑事案件，35歲犯罪嫌疑人黃某朋已被公安機關抓獲。該案造成3人死亡，2人受傷。

警方通告未說明男子犯案動機，網上傳出他是因為女友在5月20日這天出軌被抓到，受到刺激的他才會跑到公園砍殺路人、報復社會。

極目新聞報導，有網友發帖稱，有一男子21日在四川自貢一輛公交車上傷人，現場畫面顯示，警方正將一名身上帶血的男子控制。

據當地網友介紹，這輛公交車是31路公交車。據一段公交車上拍攝的視頻顯示，一名乘客和另外一人將這名男子控制在座位上，一人卡在其後，一人拉著其胳膊。其中這名乘客稱他攜帶了一把美工刀。自貢急救中心人士稱，傷者已送往醫院治療。

自貢公安自流井分局發布通告稱，21日15時50分許，自流井區東方廣場路段上公交車上發生一起傷人事件。接警後，附近執勤點聯合執警力迅速趕赴現場，逮捕倪姓嫌疑人。52歲的倪姓男子智力殘疾且有癲癇病史。經查，他乘車時抽搐暈倒，經司機救助醒來後，突然用隨身的美工刀將司機與一名乘客劃傷。

案件公布後，網民紛紛喊恐怖，公園、公交車都是日常大眾活動之處，「以後在公共場合都要提高警惕了」。

近日多起凶殺案，微信公眾號「白帝城杜甫」指出，抽刀向更弱者，這是最可恨的。但「兇手為什麽要這麽做？這也是我們值得關注的事」。他認為應該調查清楚每一個事件背後的原因。是精神病？還是生活困難？還是有冤情？如果不調查清楚，這樣的事恐怕還會層出不窮。

特警迅速上公交車制服行凶者。（視頻截圖）
特警迅速上公交車制服行凶者。（視頻截圖）
在四川公交車傷人案現場，嫌疑人滿臉是血。(視頻截圖)
在四川公交車傷人案現場，嫌疑人滿臉是血。(視頻截圖)

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