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大連救護車闖紅燈被撞2人甩出亡 網友爭論責任 律師說分明

中國新聞組／北京21日電
救護車闖紅燈遭直行車撞上翻覆。（視頻截圖）
救護車闖紅燈遭直行車撞上翻覆。（視頻截圖）

遼寧省大連市一輛救護車18日在路口與小型轎車碰撞事故，造成車上乘客被甩出、兩人死亡。眾所皆知，救護車執行任務時分秒必爭，其他車輛應當讓行。但闖紅燈的救護車造成車禍責任該怎麼釐清？又或是直行的小轎車未減速追撞救護車責任大？上千網友爭議不休。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，據大連市公安局普蘭店分局通報，18日12時42分許，大連市普蘭店區豐榮街道某加油站路口發生一起120救護車和小型轎車碰撞事故，致120救護車上一名工作人員當場死亡，一名患者經送醫搶救無效死亡，120救護車駕駛員受傷。

檢測，排除雙方駕駛員酒駕、毒駕嫌疑。目前，傷者正在醫院救治，暫無生命危險。事故原因正在進一步調查中。

北京青年報報導，據一段行車記錄儀視頻顯示，救護車鳴笛闖紅燈時從側面被撞擊後旋轉了一圈側翻，車內的急救床及多人被甩出。據另一段現場視頻顯示，事故後，四名傷者躺在地上。

對於「救護車闖紅燈被撞」的交通事故責任該如何畫分？引發上千網友網友留言：

有人表示支持小車，「小車正常行使，救護車衝紅燈，必須救護車全責」、「救護車雖救人要緊，闖紅燈也得減速觀察。不能因為拉了病患就橫衝直撞的。」

也有人支持救護車，「救護車已經過了斑馬線了，小車完全沒減速也沒避讓撞了救護車尾部」、「聽到附近有救護車的警報聲就應該減速的」。

陜西恒達律師事務所律師趙良善指出，與普通車輛相比，救護車有闖紅燈的特權，此次事故，若救護車正在執行緊急任務且未嚴重超速，轎車未盡到讓行義務應負事故全責。但若救護車嚴重超速、或存在重大過錯，救護車司機負事故次責，轎車因未盡到讓行救護車義務，司機負事故主責。

救護車闖紅燈遭直行車撞上。（視頻截圖）
救護車闖紅燈遭直行車撞上。（視頻截圖）

檢測 加油站

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