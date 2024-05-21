河南3歲男童被狗咬打針後仍死亡 狂犬病疫苗遭質疑

河南一名3歲男童日前被狗咬傷，儘管即時施打狂犬病疫苗最終仍不幸身亡。（取材自微博）

河南 南陽一名3歲男童4月21日被狗咬致重傷，家人當天即帶他注射狂犬病疫苗 與狂犬病人免疫球蛋白，但男童仍於18天後不幸身亡，引發民眾對於疫苗的質疑。對此，南陽市疾控中心強調，無論是免疫球蛋白還是疫苗，都無法確保百分之百阻斷病毒感染。

都市快報報導，男童母親表示，4月21日下午，男童和奶奶路過一條公路，忽然有一隻狗撲過來攻擊，男童的臉、脖子、腿部多處被嚴重咬傷。

當天，家人就帶著男童注射狂犬病疫苗，但鄉下缺少狂犬病免疫球蛋白，而男童傷勢嚴重，因此家人立刻帶孩子趕往南陽市，最後找到一個24小時犬傷處理預防接種綜合門診，清洗傷口並注射狂犬病免疫球蛋白。但男童仍於5月9日因病情惡化搶救無效死亡。

這起事件在中國引發不少網友關注，許多人質疑，何以男童已經施打狂犬病疫苗和免疫蛋白球最終還是死亡？甚至質疑這些疫苗是否有問題？

中國央廣網報導，南陽市疾控中心免疫預防與規畫科科長王庭柱表示，「我們對疫苗管理進行調查，並未發現異常，疫苗和被動免疫制劑的分發、運輸、存儲安全可控。」

王庭柱稱，接種單位之間不能相互流轉疫苗。在疫苗分發、運輸與保存過程中，必須保證全程冷鏈，且生產企業把每一支疫苗賦予了18位追溯碼，每支疫苗從出廠到基層接種門診，全程納入自動溫控追溯系統中。