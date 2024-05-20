中國江西校園驚爆持刀殺人案 釀2死10傷包括學生

中國貴溪發生校園持刀傷人事件，致2死10傷，有多名學童受傷。（取材自北京青年報微博）

中國江西貴溪市20日驚爆當地一小學於中午發生持刀傷人案，有多名學生受傷，並有一名45歲的女疑犯被捕。據中國官媒央視新聞稍早通報，案件已造成2死10傷，目前傷兵救治、案件偵辦等工作正在進行中。

據央視新聞，江西省貴溪市公安局發布警情通報，2024年5月20日12時許， 江西省貴溪市文坊鎮明德小學發生一起持水果刀傷人案件，犯罪嫌疑人 潘某某（女，45歲，貴溪市人）已被公安機關控制。

通報稱，案件造成6人受傷（其中2人經搶救無效死亡，4人無生命危險），另有6人在閃避中輕微擦傷。

在此之前，20日中午中國網傳訊息稱，江西鷹潭貴溪一小學發生傷人案，多名學生受傷，中媒相繼曝光有多名小學生倒地受傷流血，有人抱著受傷小孩搶救的畫面。

接著，貴溪市人民醫院也證實，有受傷學生在該醫院接受治療，當地已經下發緊急通知，倡議捐血者積極捐血，用於小孩救治。

不過，對於網路傳言「兇手是學校一名老師的家屬」等相關資訊，澎湃新聞報導稱，貴溪市文坊鎮派出所回應說正在調查，表示案件事發原因等已由貴溪市刑事偵查隊進行調查處理。

值得注意的是，本月初，中國雲南鎮雄縣城南醫院，也曾發生一起持刀行兇案件，當時造成2人死亡21人受傷，因此，江西此案是中國本月第二起在公共場所發生的，重大持刀傷人案件。