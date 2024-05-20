河南3歲男童被狗咬傷 打了狂犬病疫苗仍在18天後身亡

河南一名3歲男童日前被狗咬傷，儘管即時施打狂犬病疫苗最終仍不幸身亡。（取材自微博）

中國河南 南陽一名3歲男童4月21日被狗咬致重傷，其家人當天即帶他注射狂犬病疫苗 與狂犬病人免疫球蛋白，但男童仍於18天後不幸身亡，引發不少大陸民眾對於疫苗的質疑。對此，南陽市疾控中心強調，無論是免疫球蛋白還是疫苗，都無法確保百分之百阻斷病毒感染。

據都市快報報導，男童母親表示，4月21日下午，男童和奶奶路過一條公路，忽然有一隻狗撲過來攻擊，男童的臉、脖子、腿部多處被嚴重咬傷。

當天，家人就帶著男童注射狂犬病疫苗，但鄉下缺少狂犬病免疫球蛋白，而男童傷勢嚴重，因此家人立刻帶孩子趕往南陽市，最後找到一個24小時犬傷處理預防接種綜合門診，清洗了傷口並注射狂犬病免疫球蛋白。但男童仍於5月9日因病情惡化搶救無效死亡。

這起事件在大陸引發不少網友關注，許多人質疑，何以男童已經施打狂犬病疫苗和免疫蛋白球最終還是死亡？甚至質疑這些疫苗是否有問題？

據央廣網報導，對此南陽市疾控中心免疫預防與規劃科科長王庭柱表示，「我們對疫苗管理進行了調查，並未發現異常，疫苗和被動免疫制劑的分發、運輸、存儲安全可控。」

王庭柱稱，南陽各接種單位的狂犬病疫苗和被動免疫制劑均來自轄區疾控中心，接種單位之間不能相互流轉疫苗。在疫苗分發、運輸與保存過程中，必須保證全程冷鏈，且生產企業把每一支疫苗賦予了18位追溯碼，每支疫苗從出廠到基層接種門診，全程納入自動溫控追溯系統中的。

此外，都市快報指出，根據現場監視器畫面顯示，襲擊男童的是一隻哈士奇。男童母親說，「我要為孩子討個說法！一隻哈士奇不可能是沒人養的狗。」有當地村民表示，狗跑到另一個村，被幾個年輕人打死了。但孩子的父母堅持要找到狗主人，目前南陽市公安局已接手此案，正在尋找狗的下落並追查狗主人。