胖貓跳江遭榨乾？重慶警：女友索51萬非戀愛詐騙 死者姊操控輿論

「胖貓」的姊姊不捨得弟弟的遭遇，發文爆料弟弟的故事。（取材自微博）

21歲遊戲代練「胖貓」上月跳江，其姊在網路發文指弟弟輕生是因被譚姓女友詐騙51萬元（人民幣，下同，約7萬美元），譚女一度遭網暴道歉。不過案件隨著警方通報大反轉，警方稱「胖貓」與譚女經濟上互有往來，不構成戀愛詐騙犯罪；但其姊涉違法公布其弟與譚女隱私信息並購買流量擴散，將調查處理。「胖貓」姊姊19日主動發出警方通報並認錯，「請原諒自己的自私」。

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綜合媒體報導，「胖貓」4月11日在重慶長江大橋跳江自殺，其姊5月2日在抖音 帳號「可可睡不著」發文稱，整理遺物才發現，弟弟兩年間省吃儉用，每天沒日沒夜地工作只為給他27歲的譚姓女友錢花、資助譚女開花店，生前給譚女轉帳高達51萬元，自己卻只點10元的外賣，更為了譚女搬到重慶、譚女的情感背叛而走上絕路。

「胖貓」的遭遇引起網民同情，大批網民送花及外食到「胖貓」跳江的大橋地點祭奠，並網暴「胖貓」譚姓女友，儘管譚女回應稱已與「胖貓」家屬簽訂和解書，協商退回13萬（約1.8萬美元），並稱「我被污衊誰負責」，仍被大批網民謾罵。

19日，「胖貓」姊姊搶先警方一步公布了警方調查結果，顯示控告弟弟女友詐騙一案，警方決定不予立案，並稱「請原諒我的自私，把結果發出來了，對不起，我想做一個勇敢的姊姊。」

重慶警方稍後發布正式通報指出，「胖貓」劉男和譚姓女友以真實身分交往兩年多，經濟上互有往來，雙方存在真實戀愛關係；「胖貓」向譚女轉帳317次共計79.9萬餘元，譚女向「胖貓」及其親屬轉帳179次共計46.3萬餘元，跳江前譚女明確表示拒絕「胖貓」的轉帳。譚女未實施虛構事實或隱瞞真相、以戀愛為名騙取「胖貓」財物的行為，不構成詐騙犯罪，依法作出不予立案決定。

通報並指「胖貓」姊姊劉女多次發布「胖貓」與譚女私聊紀錄、轉帳截圖等個人隱私信息，並以另註冊帳號在評論區點評引導、邀約親友跟評方式，購買流量擴散傳播提升熱度，導致譚女被網暴，並造成網路空間秩序混亂。劉女認識到自己行為的違法性並認錯，警方將進一步調查處理。

警方通報一出，網路立即炸鍋，不少網民表示不敢相信原來「胖貓」譚姓女友是「胖貓」姊姊發動網路暴力下的受害者，並不滿「胖貓」姊姊竟利用弟弟的死來消費、拚流量，也幾乎全部轉向同情譚女、譴責「胖貓」姊姊。

網民們紛紛留言：「她在消費她已經過世的弟弟，活著的時候不聞不問，過世了還想要他的錢…真是好姊姊」，「姊姊在引導網民網暴譚女」，「『純愛戰士』們說話啊」，「互有轉帳往來也能被叫做撈女，哈」，「人家早就賺到流量了」，「應該封號」。