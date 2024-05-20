官媒評21歲「胖貓」分手自殺：網友是幫兇 成流量獵物

對於警方通報使「胖貓」跳江事件輿論大反轉，中國多家官媒及媒體人發出評論指出，此事件中，許多網友似乎都成了「幫兇」，都在為刻意操弄「黑」與「白」的流量追逐者所編造的「劇情」發展推波助瀾，應警醒「比流量重要的是真相」。評論也將矛頭指向網路平台，要求嚴加把關，官方也應及時補上網路治理的短板，壓縮網路暴力的生存空間。

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人民日報對此發布題為「我們別成了流量的獵物」評論指出，警方對「胖貓」事件的通報專業而翔實，還原了真相，也還被網暴者以公道。同時也讓眾多網友感慨，大家出於樸素真誠的同情，卻被網上不實信息欺騙，被裹挾進輿論漩渦。

評論指出，網路不是法外之地，造假者應當付出他們應付的代價，但也要給相關平台提個醒：「追逐流量不可脫離事實，一旦被流量裹挾，不僅『淹沒』真相，更會貽害不淺。」

重慶日報旗下「重慶瞭望」微信 公號評論指出，用一句話總結，此次「胖貓」事件就是：一段平常的戀愛關係，經幕後「導演」操控，演化成了一場侵犯隱私的大型網路暴力。

事件中，許多網友似乎都成了「幫兇」，都在為「劇情」發展推波助瀾。應及時補上網路治理的短板，壓縮網路暴力的生存空間。平台也要有所為、有所不為，不能每次都「慢半拍」。

環球時報前總編輯胡錫進也評論指出，「胖貓」事情的定性與人們最初的認知出現反轉。刻意操弄「黑」與「白」，對形成情緒對立推波助瀾的那些人和力量，應當反思。