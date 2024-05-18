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小紅書驚見串燒小丑魚 還稱「大人小孩都愛吃」網轟喪心病狂

中國新聞組／北京18日電
網友發文裡的「魚串燒」。（取材自小紅書）
網友發文裡的「魚串燒」。（取材自小紅書）

電影「海底總動員」（Finding Nemo）裡的小丑魚「尼莫」在擬刺尾鯛「多莉」熱心但糊塗的協助下回家的過程，至今讓許多觀眾印象深刻。不過中國有網友近日在社群平台「小紅書」上發了兩張串燒的照片，分別就是小丑魚和擬刺尾鯛，讓許多網友崩潰轟「喪心病狂」。不過也有網友指這名網友疑似吃了自己飼養的寵物魚或是將死魚串起來拚流量，「太變態了」。

綜合網易與香港01報導，近日有中國網友在小紅書發帖，分享了兩張串燒的相片，其中，有三條色彩鮮艷的橙色小丑魚和藍色的擬刺尾鯛被串在一個竹籤上，發文者並配文「這是甚麼魚好漂亮」、「野生海鮮」、「一起去露營」，猜測可能是其露營時捕捉到幾種珊瑚魚。

原po甚至標籤「大人小孩都愛吃」。但據報導，這幾種珊瑚魚都是觀賞魚並非供食用，因為它們色彩繽紛和性格溫和，大多都是觀賞之用。

電影海底總動員裡的尼莫和多莉。。（取材自IMDB）
電影海底總動員裡的尼莫和多莉。。（取材自IMDB）

這名網友的串燒珊瑚魚圖文引來大量網友討論，其中多數是大感不適，紛紛留言：「像把寵物鸚鵡烤了的感覺……這種又小又漂亮的東西做成食物確實很不舒服」，「好喪心病狂！」，「有種童年好朋友被串起來的不適感」，「他把尼莫和他的朋友烤了」。

網友發文裡的「魚串燒」。（取材自小紅書）
網友發文裡的「魚串燒」。（取材自小紅書）

不過有網友翻出這名網友今年2月的發文，當時是一條活的小丑魚在魚缸裡的照片，據此質疑這名網友串燒的是自己的寵物魚，「不知是不是自己把寵物魚串起來吃了」，「想拚流量？」「如果是死後串起來就太變態了」。

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