小紅書驚見串燒小丑魚 還稱「大人小孩都愛吃」網轟喪心病狂

網友發文裡的「魚串燒」。（取材自小紅書）

電影「海底總動員」（Finding Nemo）裡的小丑魚「尼莫」在擬刺尾鯛「多莉」熱心但糊塗的協助下回家的過程，至今讓許多觀眾印象深刻。不過中國有網友近日在社群平台「小紅書 」上發了兩張串燒的照片，分別就是小丑魚和擬刺尾鯛，讓許多網友崩潰轟「喪心病狂」。不過也有網友指這名網友疑似吃了自己飼養的寵物 魚或是將死魚串起來拚流量，「太變態了」。

綜合網易與香港 01報導，近日有中國網友在小紅書發帖，分享了兩張串燒的相片，其中，有三條色彩鮮艷的橙色小丑魚和藍色的擬刺尾鯛被串在一個竹籤上，發文者並配文「這是甚麼魚好漂亮」、「野生海鮮」、「一起去露營」，猜測可能是其露營時捕捉到幾種珊瑚魚。

原po甚至標籤「大人小孩都愛吃」。但據報導，這幾種珊瑚魚都是觀賞魚並非供食用，因為它們色彩繽紛和性格溫和，大多都是觀賞之用。

電影海底總動員裡的尼莫和多莉。。（取材自IMDB）

這名網友的串燒珊瑚魚圖文引來大量網友討論，其中多數是大感不適，紛紛留言：「像把寵物鸚鵡烤了的感覺……這種又小又漂亮的東西做成食物確實很不舒服」，「好喪心病狂！」，「有種童年好朋友被串起來的不適感」，「他把尼莫和他的朋友烤了」。

網友發文裡的「魚串燒」。（取材自小紅書）

不過有網友翻出這名網友今年2月的發文，當時是一條活的小丑魚在魚缸裡的照片，據此質疑這名網友串燒的是自己的寵物魚，「不知是不是自己把寵物魚串起來吃了」，「想拚流量？」「如果是死後串起來就太變態了」。