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「婆婆再無理也不要跟她吵架」 深圳1社區婆媳守則讓網友炸鍋

中國新聞組／北京18日電
引發爭議的宣傳冊內容。（取材自微博）
引發爭議的宣傳冊內容。（取材自微博）

深圳市寶安區福永街道懷德社區近日發布「婆媳守則」宣傳冊，裡面「老公是婆婆辛苦養大的，不管婆婆多麼無理，也不要跟她吵架」、「在婆婆面前不要和老公太過親熱」等有關婆媳關係的內容，立刻讓網友炸鍋，批評這些規則的口吻都是「婆婆視角」，規訓媳婦意味濃厚，反而可能激化家庭矛盾。社區則稱是「印錯了」已回收，並向居民道歉。

據頂端新聞報導，5月16日，有自稱是深圳市寶安區福永街道懷德社區居民發文稱，其社區婦聯所屬工作室印發的宣傳冊內容有爭議。首頁上顯示呵護心理健康，內頁有「不管婆婆多麼無理，也不要跟她吵架」，「如果和婆婆同住，不要因為生氣動不動就跑回娘家」「像愛老媽一樣時刻站在婆婆一方，但不要以回報為基礎」等語句讓其覺得不合適出現在宣傳冊上。

其他內容還包括：「不要在老公或他人面前說婆婆的壞話，即使婆婆不在場」，「在婆婆面前不要和老公太過親熱」等。

該宣傳冊尤其是有關婆媳關係的內容，隨即讓網友炸鍋，紛紛批評宣傳冊內容「這個是老公跟婆婆連夜編輯的吧」，「盲目的站在哪邊怎麼可能，又不是小孩過家家，肯定是就事論事啊，誰做錯誰道歉，這不是小學就該學的」，「社區幹部閒的沒事幹」，「這個社區是邪教組織吧」，「只關心男方媽媽的心理健康，有沒有關心女方媽媽的心理健康？」，「媳婦心裡更難受更委屈了」。

該社區婦聯一名工作人員表示，這個宣傳冊的初衷是為了關心社區居民的心理健康，告知社區居民，社區裡開設了心理諮詢室，不是守則，只是建議。這批宣傳冊是在2019年就印製的，有些字眼不合適沒有注意到，這批宣傳單已經下架處理，已經發放的會入戶回收，宣傳單會重新進行製作。

極目新聞評論指出，這位網友的「不舒服」，相信很多已婚女性都會感同身受。出發點是好的，但是這文案實在是寫得太糟糕了。該宣傳冊一整頁都在單方面強調兒媳要怎麼做，絲毫不提婆婆該怎麼做，老公該怎麼做，彷彿兒媳在家庭裡就低人一等。且這些給兒媳的建議相當地「居高臨下」，規訓意味濃厚，儼然有一種「謹守婦道」「三從四德」的封建感。

作為公開發放的宣傳文件，應該倡導正確的價值觀。這些話到底合不合理，合不合法，適不適合發給大家看，難道當時撰寫和現在審核、發放的工作人員，心裡就沒有一點數嗎？希望各位身處其職的工作人員，對於公開的宣傳品，發布之前，多看看多想想，三思而後發好過「一秒撤回」。

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