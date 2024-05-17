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山東淄博3000萬徵地補償款被拿去理財 上千農民：不知情

中國新聞組／北京17日電
彭家村村民聯名簽字並按有手印的「徵求意見書」。（取材自央廣網）
彭家村村民聯名簽字並按有手印的「徵求意見書」。（取材自央廣網）

山東淄博經濟開發區傅家鎮彭家村多位村民，近日反映指在大部分村民不知情不同意的情況下，當地政府已將該村3000多萬元（人民幣，下同）的徵地補償款用於理財。對此，淄博經濟開發區管委會回應表示，將廣泛徵求村民意見，按照多數村民意見落實整改。

據中央廣播電視總台中國之聲「新聞縱橫」報導，淄博經開區傅家鎮彭家村黨務村務公開欄裡近日張貼出一份公示，內容是村裡169.383畝集體土地被徵收，涉及被徵地農民1297人；被徵地社會養老保障資金已撥付經開區專用帳戶，村委會將召開村民代表大會通過擬定的社會保障方案。但多位村民及村民代表都稱不知道這塊地被徵了。

對此，彭家村召開了村民代表大會，傅家鎮副鎮長周懷強說，村裡共有兩塊地被徵收，徵地補償款都已用於集體理財。「一塊是蘇科高新（項目），還有一塊垃圾中轉站（項目），這兩塊土地當時徵收補償款沒有落實到村民手裡。徵收這兩塊地，包括理財，是（淄博）經開區管委會的決策，鎮上和村裡只是執行、落實。」 

周懷強解釋說，這錢是屬於村集體的，怎麼分配要經過全體村民代表、全體黨員一塊研究，「現在主要是本金暫時作為理財使用，每半年一結息，利率6%，去年每半年都結息了。」

彭家村共有六個村民小組1000多人。村民們出示了六個村民小組聯名簽字並按有手印的「徵求意見書」，內容是徵地補償安置方案需經村民大會決議。村民說，徵地補償款說是要用於理財，咱村民都不同意。

傅家鎮副鎮長周懷強對村民坦言，其他村的徵地補償款也存在類似情況，「我知道殷家村、法家村；（經開區）灃水鎮、南定鎮都是這樣。」

央視新聞報導，對於村集體徵地補償款被用於理財引發爭議，淄博經濟開發區管委會回應表示，經成立工作專班核查，由於彭家村歷史矛盾突出、班子建設尚不健全，為保障土地補償款的資金安全，同時考慮到補償款的保值、增值，採取了以上款項由區城投統一代管。該款項並非實質性的投資理財，不存在資金風險。同時確實存在群眾告知工作覆蓋面不夠廣的問題。下一步當地將召開村民代表大會和黨員會議公示，廣泛徵求村民意見，按照多數村民意見落實整改。依法依規確保資金代管到位，同時全面排查同類問題，杜絕出現村級資金代管和使用不到位的情況。

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