高速逼停私家車掀波 鄂2警停職 穿名牌衣被熱議

「高速逼停」涉事民警未穿警服。（視頻截圖）

湖北松滋近日發生警車高速「逼停」小車事件，官方回應稱兩男確是當地民警，已將兩警停職並調查核實情況。網民還扒出其中一民警疑穿著價值4400元（人民幣，下同）的名牌T恤且有紋身，質疑「有背景」，話題衝上微博 熱搜，有網民酸「人家爸媽辛苦掙下家業 你不讓人家花」、「這個太好解釋了，襯衫是冒牌地攤貨」。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，有網友發布高速上一輛警車截停一私家車的視頻，時間顯示為5月10日下午近5時。其與一輛警車差不多併排行駛在左右車道，前方均有貨車。行駛途中，有向左變道傾向的警車鳴喇叭，隨後響起警笛聲。該私家車在超過一輛貨車後變道至右車道。隨後該警車鳴警笛駛上前，示意該私家車停車。隨後有兩名未穿警服的男子從警車上下來，走在前面的男子亮出證件後，質問私家車為什麼沒有為公務車讓行，存在危險別車行為，讓其出示駕駛證行駛證。

湖北松滋一警車高速「逼停」小車。（取材自瀟湘晨報）

該視頻引發眾多網友熱議，有網友質疑該警車是在私家車沒讓車後鳴笛，它當時是否屬於在公務執勤期間；警車上人員沒穿警服執法，是否有違背相關規定；高速上如此攔截車輛是否危險駕駛行為，警車的行為被質疑存在報復性執法。

交通執法通常有交通警察進行，且應穿著工作服裝，根據視頻顯示，兩名警察非交警，其執法行為並不規範，且在高速攔停車輛十分危險。

涉事民警所穿疑同款T恤定價4400人民幣。（視頻截圖）

大河報報導，有網民指出其中一名警察所穿短袖品牌昂貴，價值約4400元，另一些人則注意到其手臂上的疑似紋身痕跡。湖北省公安廳警務督察總隊隨後回覆，已經注意到相關情況，目前還在核查中。

對此，有網友酸「人家爸媽辛苦掙下家業 你不讓人家花？」、「囂張態度，T恤，紋身，連在一起看，大家都明白了」、「這個太好解釋了，襯衫是冒牌地攤貨，紋身是貼紙哈哈哈」、「恐有背景」。