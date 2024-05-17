呼喚孫女「來看爺爺，我明天要走了」重慶孤獨老人上吊

88歲老人老趙（化姓）去世前對監視器呼喚孫女回來見最後一面的視頻。（取材自紅星新聞 ）

住雲南昭通市大山深處的88歲老人老趙，日前對著孫女為他裝設的監視器鏡頭前呼喚「我明天就要走了，你再來看一下爺爺」，視頻讓網友淚崩。老趙的兒子說，父親自母親去世後就鬱鬱寡歡，常叨念著「我一個人不好在」，那天對著監視器和孫女說完話，當晚就在家中自縊。他說，父親自殺的原因是「孤獨」。

影音來源：YouTube

紅星新聞報導，「小林（音），你對爺爺是最好的，爺爺想你了，我明天就要走了，你再來看一下爺爺。」4月末，這則視頻被許多媒體帳號、網友轉載，引發許多人的感嘆；但人們不知道的是，老人說「明天要走」是選擇自殺，而此前，老人已經嘗試過「喝農藥」「找繩子上吊」等方式。

據報導，老趙住在山的深處，手機訊號時斷時續，要進入大山深處需要可以在山路上開快車的司機師傅至少先走20分鐘山路，再開1個小時車；如果不是孫女小林將老人生前呼喚她回家看看自己的監視器影片發布在網上，老趙的過世或許也不會被外界所知曉。

報導指出，據悉，老人育有4個兒子、2個女兒，女兒們都已外嫁，二兒子住在距離老趙50步外的房子裡，與兒媳共同照顧老趙的一日三餐，其他兄弟或進城或到鄰縣去了。老人在監視中呼喚的「小林」，是他二兒子的女兒，老人房前的監視器是孫女小林聯絡人安裝的，「怕他跑、摔了什麼的，也想多看看他。」二兒子說。

「『我一個人不好在』他總這樣說」趙先生說，老趙不認字，沒有留下書信或類似發微信 的交流文字，只有那句「我一個人不好在」。當地人說，「不好在」的意思是「不舒服」， 「父親沒有任何病，就是心裡總不舒服。」

被老人在監視中呼喚的孫女小林，她的社群平台上記錄了許多回家探望老趙的影片，去年2月5日，小林曾上傳一則視頻，孫女與爺爺乾杯，孫女靠在爺爺膝頭睡覺、緊握爺爺的手，配文提到「我向神明許願，願愛我的人健康快樂」。「我們對他很好，他太孤獨了，他太煎熬了，他也捨不得我。」小林在影片下這樣回覆網友的評論。