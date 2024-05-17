掃碼付19.9元 上海男廁小便池送上14項尿液檢測報告 網酸：智商稅

上海部分商場男廁安裝的「健康檢測小便池」。（取材自新民晚報）

上海部分商場的男性衛生間裡近來出現了一款「健康檢測 小便池」設備，聲稱只需掃碼付款19.9元（人民幣，下同），就能查看14項尿常規指標，業者還強調這是紅外線感應，未付費者的尿液會直接沖走，不會出現混合尿液檢測情形。不過這種檢測方式的準確性引來醫界質疑，有網友稱「騙錢騙到廁所了」「妥妥的智商稅，撒個尿都不得清淨」。

據新民晚報報導，上海市民劉先生反映，上周去楊浦區旭輝廣場購物時發現，男廁所裡原本的小便池上方多了一個顯示屏，上面寫著「健康檢測小便池」。靠近時屏幕上方立馬彈出「您有多久沒有體檢了？即刻獲取一份尿檢報告」字樣，右側還寫著「簡單三步，快捷準確」。

「健康檢測小便池」跳出的屏幕。（取材自新民晚報）

掃碼之後付了19.9元，10分鐘左右劉先生在微信 小程序收到結果提示，自己有一個微量白蛋白有些偏高。帶著疑問想做第二次檢測，就在商場裡逛了一小時，只喝了點礦泉水，這次結果微量白蛋白正常，葡萄糖略微升高，升高多少也沒顯示出來，「我有一個疑問，在公共的商場裡做這項檢測，能對結果負責嗎？」

從劉先生拍攝的視頻中看到，屏幕上還寫有「北京知名三甲醫院和企業聯合攻關課題組項目」專利報告等。這套設備的安裝公司——北京少多科技有限公司項目經理朱小姐表示，公司是致力於重大疾病早期篩查設備研發和普及的創新企業，這款共享智尿檢小便池已進入上海十多家商場。

「健康檢測小便池」出具的報告。（取材自新民晚報）

「這個設備它是全動的，掃碼支付就會啟動採樣系統，就可以做尿檢。它裡邊會有探測頭，讀取一下數據，就會上傳到雲端 ，然後發到他的微信。我們也都有專利40多項，準確度可以達到90%以上。」她說。

朱經理強調：「我們是紅外線感應的，感應到人離開、人來都會有沖洗，然後第三次是什麼？因為我們取的是中後段尿液，自己的前段尿液就是第三次沖洗。比如這個小便池今天有100個人小便了，只有2個人掃碼支付了，就只會採這兩個人的尿，其他的尿液是直接都沖走了，不會經過採樣系統的，所以不會有影響。」

同濟醫院檢驗科主任助理田佳樂說，「作為娛樂性質還是可以打發點時間；作為一個參考，對於疾病的診療或者其他，可能意義並不大」。在醫療機構，類似檢查嚴格遵循一人一管，並且對採樣、儲存、運輸都有要求，確保數據可採用，有診斷價值。而且這些所謂的清洗過程也都不合規。同時，試紙條的保存環境、時間，對於檢測結果的準確性都有影響，讓結果存疑。

通過藥監部門查詢發現，該設備在上海並沒有申請過醫療器械備案。

對此，有網友直言：「騙錢騙到廁所了」「妥妥的智商稅，公共便池能準確嗎？」「去年就有了……撒個尿都不得清淨，一直在那語音推銷」「如何保證我的尿和上一股尿沒混合在一起？」「都學會了收割韭菜了」「尿前三分之一不要，後三分之一不要，尿地上嗎？」「女廁怎麼裝？」