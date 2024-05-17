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阿波羅載人登月是騙局？中國科協闢謠反惹群嘲：是NASA科協

中國新聞組／北京17日電
美國「阿波羅登月」近日在中國網路再度被質疑造假。（取材自微博）
美國「阿波羅登月」近日在中國網路再度被質疑造假。（取材自微博）

央視日前直播「嫦娥六號」月球探測器發射過程，探月工程三期副總設計師裴照宇一句「沒有找到那個……阿波羅盆地的那個……」引發眾多中國網民再度質疑「美國阿波羅登月造假」。中國科協為此刊文稱這句話被部分媒體為流量惡意曲解，美國阿波羅登月絕對是真的。不過這「闢謠」文章反遭不少網民諷批「中國科協為美國NASA闢謠？是中國科協還是美國科協？」

中國科學技術協會旗下的中國科技新聞學會太空文化傳播青少年工作委員會委員王君毅16日在微信刊文指出，近日，「阿波羅登月造假」話題再度引發廣大網民關注。事件起因是5月3日，嫦娥六號月球探測器成功發射，本次將執行人類首次月背取樣返回任務。在央視專題報導中，主持人與裴照宇就本次任務落點選擇問題進行交流。

主持人說：「嫦娥四號降落在了南極艾特肯盆地，這一次的嫦娥六號從大的範圍來講也是降落在南極艾特肯盆地，但是其實位置還是不一樣的。」裴照宇說：「沒有找到那個……阿波羅盆地的那個……」。主持人此時為了直播節目的流暢性，馬上提出了一個新話題繼續聊了起來。

圖為嫦娥四號著陸器地形地貌相機對玉兔二號巡視器成像。（中新社）
圖為嫦娥四號著陸器地形地貌相機對玉兔二號巡視器成像。（中新社）

文章認為，這本來是直播類節目中常見的情況，但因為裴照宇提到了「沒找到」和「阿波羅」這兩個詞，一些媒體認為發現了「流量密碼」，將這段對話單獨截取出來，並配以「關於南極艾特肯盆地，裴總這樣說：沒找到那個……」標題，做成短視頻進行大肆傳播。

視頻下的評論區，出現了大量的認為找到了美國阿波羅登月事件造假證據的評論內容，例如「老美坐不住了，無意中被打了假」「阿波羅登月的地方，嫦娥六號登月沒有找到任何痕跡，美國被狠狠打臉啦」「人類在月球上的第一個腳印呢？美國國旗呢？美國的月球車呢？怎麼都沒找到，難道被外星人搬走了？」等等，一兩條較為理性的聲音基本無人理睬。

文中說，「阿波羅登月不是騙局！」有眾多證據表明，阿波羅系列任務確實登上了月球，宇航員也登上了月球，比如月球岩石樣本、照片和視頻等。

視頻中提到的「艾特肯盆地」位於月球南極，「阿波羅盆地」是其中較大的一個，位於月球背面，但和阿波羅登月任務落點完全是兩回事。阿波羅登月任務帶回了大量的月壤和月岩樣本，全球多個國家均有相關研究成果，而2012年嫦娥二號有效載荷分系統主任設計師趙葆常也提到，嫦娥二號傳回圖像可以看到阿波羅11號登月的遺跡。阿波羅系列登月任務並非是假的，宇航員未登上月球的說法也不屬實。

文中說，大多數人質疑阿波羅號登月是出於對國家的樸素感情，不過作者還是要呼籲大家保持理性和獨立思考能力，實事求是。而那些故意曲解航天專家意思，利用老百姓樸素情感，剪輯、拼湊內容來「賺流量」「博眼球」的媒體，實在不應該，也奉勸這類媒體該收收「流量為王」的心了。 

不過這篇文章讓不少網民諷批「美國上沒上去過，對於中國不是那麼重要，對於美國卻很重要」「問題是如何證明月壤是月壤」「國內總有些人比NASA還著急，人家當事人都沒出來澄清」「到底是中國科協？還是美國NASA的科協？闢謠輪到它嗎？」「當初歐美誣陷中國人吃野生動物導致新冠，也沒見到這些人跳出來闢謠」。

也有網民呼籲科學專家們「闢福建艦是核動力的謠，現在這個謠言已經與阿波羅載人登月是騙局的謠言一樣，魔怔了很多人」「希望中國科協澄清下中國航母福建號的混合動力問題」。

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