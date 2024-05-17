阿波羅載人登月是騙局？中國科協闢謠反惹群嘲：是NASA科協

美國「阿波羅登月」近日在中國網路再度被質疑造假。（取材自微博）

央視日前直播「嫦娥六號」月球探測器發射過程，探月工程三期副總設計師裴照宇一句「沒有找到那個……阿波羅盆地的那個……」引發眾多中國網民再度質疑「美國阿波羅登月造假」。中國科協為此刊文稱這句話被部分媒體為流量惡意曲解，美國阿波羅登月絕對是真的。不過這「闢謠」文章反遭不少網民諷批「中國科協為美國NASA 闢謠？是中國科協還是美國科協？」

中國科學技術協會旗下的中國科技新聞學會太空 文化傳播青少年工作委員會委員王君毅16日在微信 刊文指出，近日，「阿波羅登月造假」話題再度引發廣大網民關注。事件起因是5月3日，嫦娥六號月球探測器成功發射，本次將執行人類首次月背取樣返回任務。在央視專題報導中，主持人與裴照宇就本次任務落點選擇問題進行交流。

主持人說：「嫦娥四號降落在了南極艾特肯盆地，這一次的嫦娥六號從大的範圍來講也是降落在南極艾特肯盆地，但是其實位置還是不一樣的。」裴照宇說：「沒有找到那個……阿波羅盆地的那個……」。主持人此時為了直播節目的流暢性，馬上提出了一個新話題繼續聊了起來。

圖為嫦娥四號著陸器地形地貌相機對玉兔二號巡視器成像。（中新社）

文章認為，這本來是直播類節目中常見的情況，但因為裴照宇提到了「沒找到」和「阿波羅」這兩個詞，一些媒體認為發現了「流量密碼」，將這段對話單獨截取出來，並配以「關於南極艾特肯盆地，裴總這樣說：沒找到那個……」標題，做成短視頻進行大肆傳播。

視頻下的評論區，出現了大量的認為找到了美國阿波羅登月事件造假證據的評論內容，例如「老美坐不住了，無意中被打了假」「阿波羅登月的地方，嫦娥六號登月沒有找到任何痕跡，美國被狠狠打臉啦」「人類在月球上的第一個腳印呢？美國國旗呢？美國的月球車呢？怎麼都沒找到，難道被外星人搬走了？」等等，一兩條較為理性的聲音基本無人理睬。

文中說，「阿波羅登月不是騙局！」有眾多證據表明，阿波羅系列任務確實登上了月球，宇航員也登上了月球，比如月球岩石樣本、照片和視頻等。

視頻中提到的「艾特肯盆地」位於月球南極，「阿波羅盆地」是其中較大的一個，位於月球背面，但和阿波羅登月任務落點完全是兩回事。阿波羅登月任務帶回了大量的月壤和月岩樣本，全球多個國家均有相關研究成果，而2012年嫦娥二號有效載荷分系統主任設計師趙葆常也提到，嫦娥二號傳回圖像可以看到阿波羅11號登月的遺跡。阿波羅系列登月任務並非是假的，宇航員未登上月球的說法也不屬實。

文中說，大多數人質疑阿波羅號登月是出於對國家的樸素感情，不過作者還是要呼籲大家保持理性和獨立思考能力，實事求是。而那些故意曲解航天專家意思，利用老百姓樸素情感，剪輯、拼湊內容來「賺流量」「博眼球」的媒體，實在不應該，也奉勸這類媒體該收收「流量為王」的心了。

不過這篇文章讓不少網民諷批「美國上沒上去過，對於中國不是那麼重要，對於美國卻很重要」「問題是如何證明月壤是月壤」「國內總有些人比NASA還著急，人家當事人都沒出來澄清」「到底是中國科協？還是美國NASA的科協？闢謠輪到它嗎？」「當初歐美誣陷中國人吃野生動物導致新冠，也沒見到這些人跳出來闢謠」。

也有網民呼籲科學專家們「闢福建艦是核動力的謠，現在這個謠言已經與阿波羅載人登月是騙局的謠言一樣，魔怔了很多人」「希望中國科協澄清下中國航母福建號的混合動力問題」。