泉州初中學歷家長1人扮3角 中學女教師被騙300多萬跳江

泉州一名女教師被騙300多萬元，跳江輕生；示意圖。（取材自光明網）

初中文化的女子丁某燕因欠下賭債，先後向兩名女子騙取錢財，其中一名受害人是福建某中學女老師阿蓉（化名），阿蓉因不堪被騙300多萬元，一度抑鬱成疾跳江輕生。警方查出，丁某燕是該所中學的學生家長，為取信於阿蓉，甚至一人分飾「三角」，不僅騙取錢財，還編造男警察身分與阿蓉談戀愛，導致阿蓉與丈夫離婚。丁某燕因詐騙罪，一審被法院判刑13年。

據光明網報導，丁某燕的兒子在泉州某中學讀書，2018年一次飯局上認識了該中學的老師阿蓉。丁某燕當時給阿蓉的名字是丁某茵，香港 居民，是晉江一家金融公司股東。她告訴阿蓉，把錢存入該公司，每月利息至少2分，且隨時可以提取本金，穩賺不賠，沒有風險。

阿蓉信以為真，2018年8月31日至2019年7月3日間共向丁某燕轉帳150萬元。2019年12月以後，丁某燕說公司有業績任務，需要拉客戶存款，讓阿蓉將錢轉給她以完成業績任務。阿蓉於同年12月15日至2020年4月28日間共向丁某燕轉帳100萬元。

除了騙錢，丁某燕還拆散了阿蓉的家庭。丁某燕一直給阿蓉洗腦說，阿蓉的老公不好，最終導致她與丈夫離婚。實際上，丁某燕是為了其更大的詐騙計畫鋪路。丁某燕知道阿蓉喜歡警察，2020年3月先後向阿蓉推送自己編造的泉州市公安人員「陳某榮」及金融公司股東「蔡某傑」微信 帳號，自2020年4月至2021年10月7日間，丁某燕一人分飾「三角」分別與阿蓉聊天，「陳某榮」還和阿蓉發展成男女朋友關係。

丁某燕刻意向她營造其與「陳某榮」「蔡某傑」關係密切假象，令阿蓉陷入「丁某燕傾力幫助其男友『陳某榮』」，「『陳某榮』欠丁某燕大量錢款」，以及「『蔡某傑』有錢能夠歸還所謂投資 款、投資項目穩賺不虧」等錯誤認識，進而對丁某燕的所說所為深信不疑。

此外，丁某燕利用阿蓉對她的信賴關係，多次虛構要給「陳某榮」、「蔡某傑」送禮、幫助「陳某榮」入股公司等事由，或冒用「陳某榮」借款，詐騙阿蓉共計159萬餘元。丁某燕承諾的利息僅斷斷續續給了點，阿蓉感覺其中有詐，2021年11月要求退回存放在該公司錢款。當月23日，丁某燕又讓阿蓉轉4萬元，承諾五天內至少能歸還其100萬元否則退款。阿蓉又一次相信了丁某燕，但再次受騙。

至此，丁某燕詐騙阿蓉錢款共計4139498元。案發前，丁某燕以支付利息的名義歸還阿蓉832216元。這被騙的330餘萬元對阿蓉來說，是一大筆巨款，這些錢有的是賣房款，有的是找親朋好友借的，有的是刷爆銀行卡的。找丁某燕拿不回錢，自己欠銀行等又不能不還，阿蓉崩潰患上了抑鬱症，2022年10月6日在留下遺囑後跳江自殺，被群眾救起。

2022年12月22日，阿蓉向警方報案。去年1月10日，警方將丁某燕抓獲歸案，並扣押丁某燕的白色及藍色的法蘭克穆勒機械手表各1隻，白色LV、灰色聖羅蘭、橙色愛馬仕手提包各1個。

經進一步偵查，丁某燕還虛構其因離婚訴訟財產被保全的事由，向阿芝（化名）謊稱需要錢款用於聘請律師，騙取阿芝25萬元。

據查實，早在2018年，丁某燕就因欠債被法院列為失信人員。騙取阿蓉等款項後，丁某燕將騙取的錢款用於償還個人債務、賭博、裝修房屋等。庭審時，丁某燕拒不供述相關犯罪事實，辯稱是阿蓉主動拿錢給其讓其幫忙放貸的，阿蓉自殺不是其的原因，她也未一人飾「三角」騙阿蓉。

經審理，法院認定丁某燕無力償還致阿蓉和阿芝的款項，造成她們損失共計3557282元，足見丁某燕主觀上具有非法占有的目的，客觀上實施了虛構事實、隱瞞真相的行為，騙取被害人的錢款，數額特別巨大，其行為構成詐騙罪。丁某燕的行為造成阿蓉跳江自殺，應酌情從重處罰。法院一審判處丁某燕有期徒刑13年，並處罰金30萬元，並需退賠受害人損失。

據一名與丁某燕有過接觸的知情人士介紹，丁某燕雖然只有初中文化水平，但她很會來事，很會抓住別人的心理，讓人覺得她講話很真誠。