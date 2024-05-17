成都女貸款3萬整容沒還 婚禮前一天被警方找到人 新郎這麼做…

法警與民警在酒店與于某家屬溝通。（取材自紅星新聞）

「00後」女子于某在成都貸款 3萬餘元（人民幣，下同）做了鼻部整形手術，兩年來不還貸款，即使法院判決執行，于某仍多次失聯，執行幹警最後飛越2000公里找到于某準備結婚的山東青島某高檔酒店執行，于某還嗆警「催什麼」甚至報警要抓他們。最後是新郎在結婚前一天幫于某連本帶利繳清了貸款及罰款。

據紅星新聞報導，被執行人于某是名「00後」，兩年前在成都工作時，貸款3萬餘元做了鼻部整形手術，之後她回到青島老家生活。由於于某一直不還貸款，四川某公司將她告上法庭，要求還款。法院判決後，于某拒不執行，最後失聯。

5月10日下午，雙流法院接到申請執行的線索，稱于某將於5月12日在青島一家星級酒店舉行婚禮。該案執行法官團隊撥打于某的電話，對方一直未接聽。執行幹警發去短信也無人回應，直到發去「預拘留決定書」，裡面提到于某拒不履行生效法律文書所確定的義務，依法決定對其預拘留15日等內容，于某才立即有了回應。

「我沒說不處理，你們催什麼」，于某回應表示願意馬上償還欠款。但在法院向她提供了案款帳號後，于某再次「沉默」。此時距離于某的婚禮還剩一天，該案執行員陳瀟說，他們研判後認為，于某有極大的可能是在拖延時間，因此立即準備前往青島。此時于某又稱不認可法院幹警的身份，要求對方「到青島來辦理」。

執行幹警立即準備好相關材料，次日凌晨便從成都出發，飛赴青島「千里執行」。為了不影響于某舉辦婚禮，他們約定5月11日上午10點半在當地法院見面處理此事。但于某再次失聯，幹警立即更改計畫，前往婚宴舉辦酒店，通過酒店聯繫上了于某。沒想到的是，于某及家屬竟報警稱執行幹警是假冒的國家工作人員，還叫來了警察。

陳瀟說，他們向當地警方出示了相關的文書。在了解完事情經過後，民警帶著于某家屬來到酒店現場，對其進行了批評教育。「我們今天處理完，對大家都有好處，要不然明天到婚禮現場處理，對你們的影響也不好。」陳瀟說。

接受了批評教育以及釋法明理後，新郎聯繫上新娘于某，並於當天下午在當地法院將于某所欠的4萬餘元（本金、利息等）打入案款帳號。基於于某曾多次拖延執行，浪費司法資源，雙流法院對她又作出罰款1000元的處罰決定，于某當場繳納了罰款。

對此，網友們紛紛質疑「這種失信人員當老婆行嗎？」「這種女人不適合過日子」「新郎以後有福了」，也有人稱讚「為了避免不在512當天打擾當事人結婚，法院11號就強制執行，很人性化」。