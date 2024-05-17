比亞迪福州4S店突大火 大廳燒剩骨架 比亞迪：排除車輛引發可能

據荊州日報冷暖視頻報導，福建福州閩侯縣青口鎮內比亞迪青口4S店16日凌晨發生火災，火勢迅猛，火光沖天並伴有巨響。事發後，當地消防迅速趕到現場展開救援工作，沒有人員受傷，起火原因還在調查中。尚幹鎮政府工作人員稱，沒有人員傷亡，火已經被撲滅了。比亞迪表示，初步排除車輛引發火災可能。據知情人士表示，懷疑是電路問題。

另據福建電視台「第一幫幫團」報導，據福建消防消息，16日0時32分，青口鎮蘭圃靠高速出口處一汽車銷售維修點發生火災。福州市消防救援支隊立即調派兩個消防救援站，7輛消防車、29名消防救援人員趕赴現場處置。1時18分明火基本被撲滅。燃燒物質為展廳內停放的電動汽車，未造成人員傷亡。

據報導，展廳汽車基本燒毀，大廳燒得只剩骨架，4S店外圍多車受損嚴重。

據海峽都市報報導，起火的建築16日周圍已設有警戒線，有身著制服的工作人員阻止圍觀群眾靠近。

據報導，一名目擊者說：「當時火太大了，消防隊員沒辦法靠近。而且裡面都是新能源車，電池也跟著起火，不好滅火。」

據知情人士透露，懷疑是頂樓電路出問題導致火災「視頻裡看是屋頂先著火，大概率是線路問題，真實原因還得看消防部門判斷。」

4S店發生火災現場畫面。(取材自海峽都市報)

據了解，汽車銷售店內大概有七輛車，已被完全燒毀。停在門店外圍的私家車，也出現不同程度受損。

工作人員表示展車有投保，但是私家車的理賠和維修還需要與車主進一步協商。知情人士透露，本次火災導致的損失在400萬人民幣(約55.4萬美元)至500萬元左右。

另據DoNews報導，比亞迪汽車官微稱，從相關視頻看，在火災初始階段，明火位於二樓樓頂，一樓的展車玻璃大廳無明火，初步判斷起火位置位於二樓的辦公室或樓頂，不排除是線路短路或老化引發起火。

比亞迪稱，通過對後台數據進行調取查看，展廳車輛的電池均無異常情況，也排除了車輛引發的可能。此外，經向消防了解，「燃燒物質」並不是指「起火源」，屬於兩個不同的概念。

比亞迪還稱，對此事深表關切，也將積極配合相關部門的進一步調查。