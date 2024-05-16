「兒子是市長」事件網炸鍋 成都警列7條說明回應

「兒子是市長」事件中的老太太，不僅罵喝醉男子農民工、窮鬼，還要他賠償1萬人民幣。（視頻截圖）

四川成都成華區日前在路口發生一起糾紛警情，傳出其中一位當事人老婦說出「兒子是市長」、「家裡是當官的」，引發網民熱議，有網民就就批評「好大的官威」、「他兒子是誰？敢不敢公布？」。之後，警方針對這項熱點事件列出7條詳細調查說明。

根據成都成華公安消息，針對網傳當事人羅某稱「兒子是市長」，經查羅某為某社區醫院退休 醫生，詢問現場證人，羅某未在現場說過「兒子是市長」、「家裡是當官的」等言語。

關於網傳「張某某被警方銬走」、「羅某被放跑」。警方指出當事人張某某酒後拒不配合、多次推搡民警，先後4次執意離開現場。民警依法對張某某強制傳喚，將羅某帶回派出所過程中遭部分現場群眾阻撓，經民警勸說並邀請2名群眾一同前往派出所見證，之後將羅某帶回派出所。

至於公安機關依法處理相關違法人員的通報。經調查，違法行為人張某於18時許到達現場，在未目睹經過、未經核實的情況下，通過網絡社交平台發布「老太太給了幾巴掌」、「司機是個老頭」、「讓小伙子賠一萬」「老頭子老太太放走了」、「老太說兒子是市長」等不實言論，造成不良影響；違法行為人饒某某在未目睹經過、未經核實的情況下，通過網絡社交平台進行直播，散布不實言論，公依據規定對二人處以行政拘留處罰。

有網民認為，老太太造謠撒謊應該拘留，甚至有人說「誰知道呢，你說的我也不怎麼相信」、「我們只是窮，我們不傻」。