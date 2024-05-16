我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院同意 路州今年大選用非裔居多數的選區畫分

國殤節長周末4380萬人出行 創20年高峰

大連男發海邊救人視頻 落水者要求刪視頻被拒 報警喊告

中國新聞組／綜合報導
李先生救人畫面。（視頻截圖）
李先生救人畫面。（視頻截圖）

一名大連男子近日稱在海邊救起三女一男，發布救人視頻後，被救者之一要求他刪視頻，否則就報警告他，引發熱議。當事人李先生表示自己確實救了人，對方已報警，大連市公安局星海灣分局回應：的確有人報警，李先生已到場做了筆錄。

魯中晨報報導，李先生日前發布了一則視頻，稱自己在海邊救起三女一男，視頻顯示，夜晚海邊風浪很大，礁石上隱約有並伴有尖叫聲。鏡頭翻轉，他的衣服、褲子、鞋都被打濕了。李先生寫到，「去星海遊樂場釣魚，看見四個人掉海裡了，沒人下去救，我跳下去救了三女一男。雖然身上都濕了，不過開心……」。

此後，李先生在評論區留言詢問，「2024年5月10日23點左右，此事件有沒有人拍了具體的視頻，幫我做個證，我覺得挺委屈，當事人報警了。萬一將來真有開庭，我好有證據為自己辯解」。

此事在網絡上迅速引發關注和爭議，有自稱被救的網友否認跳海自殺，是被海浪沖下去，而她的兩位女性朋友在拽她、救她。也有自稱女子朋友的網友留言，是一男一女海邊吵架落水，她與姊姊救人，李先生在上邊拉了他們，沒有下水。視頻未經允許發布，曾聯繫李先生刪除視頻未果，且落水者正在遭遇網暴。

也有網友認為，李先生的視頻沒有曝光當事人的姓名、外貌，也沒有指出幾人落水原因，不存在侵權。

據報導，李先生表示，他的確救了人。「總共是三女一男，三個人在海裡，一個女子在石頭上。當時情況很急，我拽扶拉抱，把幾個人拉了上來。」發視頻只是隨手且沒有為對方的落水給出任何定義，對方想刪視頻可以好好溝通，但是開口就是態度強硬並威脅，不能接受。

湖南金州律師事務所高級合夥人易旭表示，網友普遍認為視頻根本看不清人，也沒有說那幾個人掉下去的原因。這意味著視頻內容可能並不足以構成明確的肖像權、隱私權或名譽權侵犯。但具體是否構成侵權還需根據視頻內容和被救者的具體情況來判斷。 

釣魚

上一則

奶粉摻鉈 閩婦毒害女嬰 一審判死刑

下一則

華為展示AI文生圖能力 被質疑造假

延伸閱讀

中國容許外國郵輪旅客 免簽證參加旅行團入境停留15日

中國容許外國郵輪旅客 免簽證參加旅行團入境停留15日
金山市府提告屋崙機場商標侵權 希望速辯速決

金山市府提告屋崙機場商標侵權 希望速辯速決
世間再無白素貞？趙雅芝驚傳死訊 工作室發文喊告

世間再無白素貞？趙雅芝驚傳死訊 工作室發文喊告
大連彩券行輸錯1號 幸運兒中844萬 網友羨慕：命中註定

大連彩券行輸錯1號 幸運兒中844萬 網友羨慕：命中註定

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
百度公關副總裁璩靜因發布爭議性影片內容，連續兩日登上熱搜榜。（微博照片）

百度公關副總裁言論惹爭議 今發文道歉後離職

2024-05-09 10:35
中國國產大飛機C919商業飛行即將滿周年，自主研製中國首款洲際客機C929也有新進展。圖為C919客機日前驗證飛行。(中新社)

﻿中國國產洲際客機C929試飛 估年底申請適航審定

2024-05-10 21:00
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

2024-05-14 22:58

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
錢要進來了…本月下旬「5生肖」財運爆表 快來看有沒有你

錢要進來了…本月下旬「5生肖」財運爆表 快來看有沒有你
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
他買電動露營車不到1個月 遭「卡脖」慘死…車商這麼說

他買電動露營車不到1個月 遭「卡脖」慘死…車商這麼說
水災損屋不服保險公司只賠5000元 姊妹提告獲賠1800萬元

水災損屋不服保險公司只賠5000元 姊妹提告獲賠1800萬元