大連男發海邊救人視頻 落水者要求刪視頻被拒 報警喊告

李先生救人畫面。（視頻截圖）

一名大連男子近日稱在海邊救起三女一男，發布救人視頻後，被救者之一要求他刪視頻，否則就報警告他，引發熱議。當事人李先生表示自己確實救了人，對方已報警，大連市公安局星海灣分局回應：的確有人報警，李先生已到場做了筆錄。

魯中晨報報導，李先生日前發布了一則視頻，稱自己在海邊救起三女一男，視頻顯示，夜晚海邊風浪很大，礁石上隱約有並伴有尖叫聲。鏡頭翻轉，他的衣服、褲子、鞋都被打濕了。李先生寫到，「去星海遊樂場釣魚 ，看見四個人掉海裡了，沒人下去救，我跳下去救了三女一男。雖然身上都濕了，不過開心……」。

此後，李先生在評論區留言詢問，「2024年5月10日23點左右，此事件有沒有人拍了具體的視頻，幫我做個證，我覺得挺委屈，當事人報警了。萬一將來真有開庭，我好有證據為自己辯解」。

此事在網絡上迅速引發關注和爭議，有自稱被救的網友否認跳海自殺，是被海浪沖下去，而她的兩位女性朋友在拽她、救她。也有自稱女子朋友的網友留言，是一男一女海邊吵架落水，她與姊姊救人，李先生在上邊拉了他們，沒有下水。視頻未經允許發布，曾聯繫李先生刪除視頻未果，且落水者正在遭遇網暴。

也有網友認為，李先生的視頻沒有曝光當事人的姓名、外貌，也沒有指出幾人落水原因，不存在侵權。

據報導，李先生表示，他的確救了人。「總共是三女一男，三個人在海裡，一個女子在石頭上。當時情況很急，我拽扶拉抱，把幾個人拉了上來。」發視頻只是隨手且沒有為對方的落水給出任何定義，對方想刪視頻可以好好溝通，但是開口就是態度強硬並威脅，不能接受。

湖南金州律師事務所高級合夥人易旭表示，網友普遍認為視頻根本看不清人，也沒有說那幾個人掉下去的原因。這意味著視頻內容可能並不足以構成明確的肖像權、隱私權或名譽權侵犯。但具體是否構成侵權還需根據視頻內容和被救者的具體情況來判斷。