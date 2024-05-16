奶粉摻鉈 閩婦毒害女嬰 一審判死刑

阿毛目前四肢癱瘓，有多種後遺症。（取材自紅星新聞）

2022年春節，福建一名1歲女嬰阿毛鉈中毒，警方查出是其大伯母王遐在奶粉中投硝酸鉈，而其父林建偉2021年的死被鑑定為秋水仙堿中毒所致，下毒的同樣是王遐，原因是不滿家中店面分給小叔家。如今，鉈中毒的阿毛四肢癱瘓，有多種後遺症。王遐一審被以故意殺人罪判處死刑，王遐不服上訴，目前二審審理中。

紅星新聞報導，一審判決書顯示，王遐曾多次搜索硝酸鉈、秋水仙堿等毒物相關資料，還搜索「老公和孩子都去世了，可以繼承公婆財產嗎」等網絡資料。

鉈是一種緩發性的劇毒物品，鉈溶於水後無色無味，症狀隱匿。據一審判決書，2021年11月，王遐花465元（人民幣，下同，約64.3美元）網購了3克秋水仙堿，試了一下太苦倒掉，2022年1月通過微信 花1700元向同一公司購買了25克硝酸鉈，準備向弟媳楊藻投毒。2022年1月底，王遐隨夫家回老家過年，得知婆婆要給阿毛辦周歲酒宴，她很生氣，產生投放硝酸鉈給阿毛吃的念頭。

2022年2月4日，阿毛周歲剛過，當天中午，王遐將硝酸鉈投到阿毛奶粉罐中。阿毛食用奶粉後腹瀉、發燒送診所再轉至福州市兒童醫院治療。阿毛血液、楊藻血液、奶瓶、奶粉、王遐家中馬桶等均檢出鉈元素成分。阿毛一度昏迷，進兒童加護病房一星期才確診。

孩子奶奶黃月說，醫院發現是鉈中毒後，告知或是人為投毒，他們不信，最後是醫院報的警。同年2月28日淩晨，王遐在住處被抓獲。王遐一開始否認投毒，之後才供認投毒阿毛和小叔。

據一審判決書，2021年3月10日，王遐通過微信花費775元網購秋水仙堿5克。3月18日偷偷捏了一小撮放在林建偉飯碗內，林建偉當晚嚴重腹瀉就診，當年6月25日在家喝了啤酒，吃了兩份小龍蝦，第二天因腹瀉、嘔吐就診，按闌尾炎治療，6月27日轉入福建醫科大學附屬第一醫院。搶救兩天無效死亡，第二天屍體火化。

當時林家人以為是急病，也沒做屍體解剖，但醫師曾提取林建偉血樣送至深圳進行病原微生物檢查。留存血樣成此後的關鍵證據。

2022年3月，林建偉留存血樣中血液分離物（血漿）、（血細胞）檢出秋水仙堿含量均超致死血濃度。司法鑑定中心認定林建偉符合因秋水仙堿中毒致多器官功能衰竭而死亡。不排除其生前再次存在中毒可能性。2023年4月，福州市人民檢察院對王遐提起公訴，阿毛和楊藻提起附帶民事訴訟。2023年5月，福州市中院一審開庭審理。王遐並不承認二次投毒。法院認為明知鉈致死仍投毒，應認定王遐為故意殺人罪，屬犯罪未遂，一審以故意殺人罪判處王遐死刑。附帶民事訴訟，法院支持賠償70多萬元。

對於投毒原因，一審判決書顯示，根據證人證言認定，王遐投毒林建偉是因不滿店面分給小叔，想爭更多利益；投毒阿毛是因不滿林建偉死後店面產權由阿毛繼承，與弟媳楊藻產生矛盾。

知情人士陳先生說，王遐脫罪意願較強，在法庭上悔過，痛哭流涕，但尋求林家諒解失敗。

王遐夫林建雄坦言，他和王遐相親不到一個月就訂婚領證，沒有多少感情基礎，但生養了三個孩子，會有「羈絆」。在村民眼中，王遐漂亮，個高膚白，「文縐縐的」，話少。

一審判決書顯示，經鑑定，案發時間近一年時，阿毛鉈中毒後出現四肢癱瘓等嚴重後遺症，鑑定為重傷一級，構成一級傷殘。案發近一年後仍遺留意識內容差、大運動發育落後，抬頭不穩、不會翻身、控制能力差等問題。福建省福州兒童醫院診斷其有重症肺炎、中毒性腦病後遺症、症狀性癲癇（繼發性癲癇）等。

林建雄說，阿毛包括肺等器官已衰竭。她沒有抵抗力，不能外出，一不小心就感冒發燒，十次住院有八次要進ICU。